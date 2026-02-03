El Gobierno intenta relativizar la polémica por el Indec y apuesta al segundo semestre para introducir el cambio de medición

El día después de la polémica suscitada por la salida del hasta ayer titular del Indec, Marco Lavagna, en medio de diferencias por la puesta en marcha del nuevo sistema de medición del inflación, en la Casa Rosada buscaron relativizar el posible impacto del político y económico del caso. Los voceros oficiales aseguraron que esperan que para el segundo semestre ya se pueda implementar la nueva medición que impulsaba Lavagna.

La polémica por la salida de Lavagna se dio en la antesala de las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Gobierno tiene especial atención en el proyecto de reforma laboral. En tanto, el presidente Javier Milei llegó esta mañana a la Casa Rosada en la que se mostró en el Patio de las Palmeras, en un concierto de granaderos, por la conmemoración de la Batalla de San Lorenzo.

El Presidente, además, como parte de su agenda oficial, recibió a Luciano Benavides, campeón de motos del Rally Dakar, quien estuvo acompañado por su hermano Kevin, referente del motociclismo argentino. También Milei aprovechó para promocionar el nuevo DNI y pasaporte electrónico.

Milei se realizó hoy el DNI electrónico; no habló sobre la polémica del Indec Presidencia

Distintas fuentes del palacio de gobierno consultadas por LA NACION coincidieron en desestimar que la salida de Lavagna y la marcha atrás en el sistema que releva los precios puedan eventualmente complicar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como tampoco creen que tendrá impacto en las negociaciones salariales entre gremialistas y empresarios.

“No lo creo para nada”, dijo un portavoz de la Casa Rosada sobre la posibilidad de que eventualmente lo sucedido pueda complicar las negociaciones con el FMI. “Su reemplazo es un técnico de carrera, respetado”, dijo en referencia a Pedro Lines, quien quedó a cargo del organismo. Y completó: “Nadie puede dudar del Indec. No somos los K”, en referencia al kirchnerismo, cuyos manejos del organismos fueron eje de varias polémicas y llegaron a la justicia, con una condena confirmada para su titular en tiempos de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, por manipulación de datos del organismo.

En línea con lo anterior, en la Casa Rosada, también desestimaron que las diferencias entre ambas mediciones terminen en mayores tensiones durante las paritarias, que ya comenzaron a negociarse, en algunos casos, con ofrecimientos de aumento por debajo de la inflación.

“El de las paritarias siempre es un escenario de tensión, pero el número es el número”, dijo esa misma fuente del palacio de gobierno. Y citó al titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, que aseguró que el nuevo índice de iba a dar una décima menos que el actual.

En el Gobierno insistieron en que con la nueva medición, el índice inflacionario “iba a dar menos”, pero aseguraron que “no les parecía serio” el cambio ahora “al margen de las percepciones que podían llegar a haber si lo hacíamos”, dijeron. Es el mismo mensaje que dio anoche en LN+ el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque sin dar demasiadas precisiones.

Por lo pronto, este mismo mediodía, el gremio de “La fraternidad”, que se reunió este martes con el Gobierno por el conflicto salarial, no llegó a un acuerdo y ratificó el paro de trenes para este jueves 5 de febrero.

“Nos parece poco. Creemos que la inflación de enero va a ser del 3,1%. La reunión fue negativa y por ahora se mantiene el paro“, dijo Sebastián Maturano frente a la oferta del Gobierno en declaraciones mediáticas.

En el Gobierno no eludían la situación del impacto de los cambios en Indec y el ruido político que eso generó. En ese sentido también volvieron a defender la decisión de no implementar este mes el cambio del sistema de medición y apuntar al “segundo semestre” como aspiración a ponerlo en funcionamiento. Para ese semestre esperan que la inflación con la medición actual empiece con 0, según dijo el Presidente hace algunas semanas.

En paralelo, se realizó hoy una conferencia de prensa del Indec por parte de los delegados de ATE. “Estamos en contra de reforma laboral y por un Indec independiente del Gobierno de turno”, según reza la convocatoria.