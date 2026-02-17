Samid cuestionó al gobierno nacional y al provincial por no mandarle un avión sanitario a Punta del Este

Luego de que se conociera la noticia de la internación de Alberto Samid en Punta del Este, Uruguay, el empresario de la carne publicó un descargo en sus redes sociales y apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y contra la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no enviarle un traslado sanitario de urgencia que él mismo se ofreció a pagar.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.

Horas antes, su esposa, Marisa Scarafía, había confirmado que “El Rey de la Carne” permanecía internado en el Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico por un virus.

“Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", se quejó.

Este martes por la mañana, su esposa utilizó la cuenta de Samid para comunicar la internación en el sanatorio privado. “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X.

Fue tras eso que le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, y a intendentes, que dispongan de los medios para que el empresario sea trasladado en avión sanitario a la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.

Y cerró: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él. Muchas gracias de todo corrazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.

Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril, un sanatorio privado de la ciudad balnearia donde años atrás también fueron ingresadas personalidades argentinas como Susana Giménez en la pandemia, la exmodelo “Pata” Villanueva y Diego Maradona por los 2000.

En 2019, fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria por haber creado una asociación ilícita, montada para evadir impuestos en su cadena de frigoríficos.

Ya cumplida su condena, en las elecciones de medio término del año pasado, el empresario de 78 años fue candidato a diputado nacional de la Provincia por el Frente Patriota Federal, pero no obtuvo los votos suficientes para conseguir una banca.