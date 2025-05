El Gobierno les reclama a las universidades que devuelvan $33.000 millones por fondos sin rendición de cuentas

“Rinden o la devuelven (con intereses)”. De esta manera, el Gobierno, a través del secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Genua, les dio a las universidades y otras instituciones educativas un ultimátum para que se pongan al día con las cuentas. Según la gestión de Javier Milei, son unos $33.000 millones que se otorgaron como subvenciones y por los cuales no se presentaron, como contrapartida, las facturas de las erogaciones realizadas con ese dinero.

“Tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2025. No hay prórroga. Todas estas irregularidades terminaron perjudicando a los investigadores y sus instituciones”, dijo Genua en su cuenta de la red social X.

Según se planteó en uno de los argumentos de la Resolución 77/2025 que salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el resultado de un relevamiento inicial hecho por la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros arrojó que 672 instituciones fueron beneficiarias en su momento por el exministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con subvenciones, “con una deuda exigible por rendiciones de cuentas pendientes de aproximadamente $33.000.000.000″.

“La resolución prorroga y/o extiende el plazo hasta el próximo 30 de junio de 2025 para que las instituciones beneficiarias y unidades administrativas realicen la rendición de fondos y/o reintegren las sumas no ejecutadas, incluyendo intereses si fueron previstos”, se agregó en los considerandos de la medida firmada por Genua.

El Gobierno aclaró que vencido dicho plazo no se otorgarán nuevos aplazamientos y que “de no efectuarse la correspondiente rendición de los fondos transferidos y/o reintegrado las sumas no ejecutadas se iniciarán las acciones de recupero pertinentes”.

La Secretaría aclaró que, previa a esta última medida, se realizaron intimaciones a los distintos beneficiarios los cuales, en muchos casos, manifestaron que requerían un plazo más extenso para la rendición y/o reintegro de las sumas.

Según pudo saber LA NACION, algunas de las universidades que todavía adeudan rendiciones, de acuerdo al Gobierno, son:

- Universidad Tecnológica Nacional (UTN) $ 902.715.606

- Universidad de Buenos Aires (UBA) $ 896.272.705

- Universidad Nacional Arturo Jauretche $ 683.308.996

- Universidad Nacional de La Plata $ 581.062.756

- Universidad Nacional de General San Martín (Unsam) $ 571.781.412

- Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) $ 436.004.115

- Universidad Nacional de Hurlingham $ 435.980.499