Este miércoles, el gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Así, quedaron establecidos los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas alcanzadas por la normativa.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes.

El Gobierno oficializó la Ley de Emergencia en Discapacidad: los cambios clave. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Los principales puntos