El Gobierno oficializó la salida de Franco Mogetta de la Secretaría de Transporte

El Poder Ejecutivo formalizó este lunes la salida de Franco Hernán Mogetta de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. En su lugar, Luis Octavio Pierrini fue designado como su reemplazo. La decisión se hizo oficial mediante el Decreto 321/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La noticia de la salida de Mogetta había sido anticipada días atrás a través de un comunicado oficial del Gobierno, en el que se indicó que su renuncia obedecía a la decisión de “enfocarse en el proyecto político de La Libertad Avanza”. Aunque el texto no hacía referencia a una eventual candidatura, fuentes oficiales consultadas por LA NACION señalaron que el ahora exfuncionario sería postulado por el oficialismo como candidato en la provincia de Córdoba.

Mogetta fue destacado por el Gobierno como una “figura clave para encauzar y reordenar el área de Transporte”. Según el comunicado oficial difundido días antes de la publicación del decreto, su labor estuvo centrada en mejorar el funcionamiento del sector con criterios de eficiencia, en línea con los objetivos planteados por la actual administración.

Sin embargo, su salida también se vinculó con cuestionamientos internos. Según reconstruyó este medio, hubo malestar dentro del oficialismo por no haber logrado contener el aumento del transporte público, una variable considerada sensible en el marco de la lucha contra la inflación. Además, durante su gestión no se lograron avances significativos en el proceso de la privatización de Aerolíneas Argentinas ni en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La salida de Mogetta se inscribe, además, en un contexto de reestructuración del área de Transporte, que incluye también iniciativas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Entre los cambios se incluye la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la fusión de distintos organismos que operan en el ámbito aerocomercial.

Cerca de Mogetta aseguraron que su alejamiento del cargo fue consensuado y respondía a una decisión política vinculada a su proyección dentro de La Libertad Avanza en Córdoba. “No lo echamos, es probable que sea candidato”, indicó a este medio una alta fuente de la Casa Rosada. Otra fuente del oficialismo consultada por este diario confirmó que el presidente Milei se enteró de la renuncia poco antes de su oficialización e indicó que el mandatario “da plena libertad a sus ministros para que tomen las decisiones que crean más convenientes”.