El Gobierno oficializó los cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

El Gobierno dispuso una renovación en la cúpula de las Fuerzas Armadas con la designación del Jefe del Estado Mayor Conjunto, del Comandante de Operaciones Conjuntas y de los titulares de los estados mayores generales del Ejército y la Armada, a través de cuatro decretos firmados por el Presidente y publicados este lunes en el Boletín Oficial.

Las medidas quedaron establecidas en los decretos 885, 886, 887 y 888/2025, todos con fecha del 12 de diciembre y con entrada en vigencia a partir de su publicación oficial. Según surge de los textos normativos, las designaciones se realizaron por propuesta del Ministro de Defensa, con la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa cartera y con las firmas del teniente general Carlos Alberto Presti y del presidente Javier Milei.

En ese marco, el Poder Ejecutivo designó como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; como Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto al general de brigada Héctor César Tornero; como Jefe del Estado Mayor General de la Armada al vicealmirante Juan Carlos Romay; y como Jefe del Estado Mayor General del Ejército al general de división Oscar Santiago Zarich, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos decretos presidenciales.

Luego de su designación como nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti realizó este lunes un importante recambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Las designaciones de estos jefes militares corresponden al Presidente, que recibe las propuestas del ministro de Defensa.

En el caso del Decreto 885/2025, el Poder Ejecutivo resolvió la designación del vicealmirante Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La medida, según indica en su propio texto, se dictó en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99 de la Constitución Nacional, y por el artículo 16 de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria.

Por su parte, el Decreto 886/2025 formalizó el nombramiento del general de brigada Tornero como Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La conducción de la Armada también quedó alcanzada por estas decisiones. A través del Decreto 887/2025, el Presidente designó al vicealmirante Romay como Jefe del Estado Mayor General de la Armada. En el decreto se deja constancia de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa tomó la intervención que le compete antes de la firma presidencial.

En tanto, el Decreto 888/2025 dispuso la designación del general de división Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Con la entrada en vigencia de los decretos 885, 886, 887 y 888/2025, las designaciones quedaron formalmente registradas en el Boletín Oficial, conforme a los procedimientos administrativos previstos, y pasaron a integrar el marco normativo vigente en materia de conducción de las Fuerzas Armadas.