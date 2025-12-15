El titular de la IGJ explicó por qué el organismo decidió avanzar contra la AFA ahora y no antes

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, explicó este domingo por qué el organismo decidió avanzar ahora contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando en años anteriores ya se reportaban incongruencias respecto del funcionamiento de la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), el programa que conduce José Del Rio, Vitolo profundizó además sobre el origen del conflicto y los motivos que derivaron en el actual enfrentamiento jurídico.

Según explicó, las observaciones al funcionamiento de la AFA no son nuevas. Sin embargo, remarcó: “Desde el año 2017 se le viene pidiendo a la AFA que muestre ciertos papeles. Del año 2017 hasta el año 2024 se le habían generado observaciones por autoridades, la AFA no había respondido y jamás la habían intimado”, señaló.

Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Pristupluk

Destacó luego que hubo un cambio de paradigma con la llegada de Javier Milei al poder: “En el año 2024, cuando presentan el nuevo balance, nosotros generamos nuevas observaciones e intimamos por todas las anteriores que no habían respondido. Ahí es donde se produce el enfrentamiento jurídico y oficial".

Durante la entrevista, el funcionario puntualizó que la escalada entre la IGJ y Tapia se originó a partir de dos decisiones que adoptó la AFA. La primera, detalló, fue “la decisión del comité ejecutivo de la AFA de convocar a una asamblea para adelantar la reelección de todo el cuerpo directivo por cinco años, un año antes de que finalice el mandato”. La segunda estuvo relacionada con una reforma estatutaria aprobada a fines de 2023.

“Fue una reforma estatutaria que aprobaron a fines de diciembre de 2023, por unanimidad de todos los clubes, buscando la protección política de la AFA”, afirmó. En ese marco, precisó que las modificaciones incluían la incorporación de tres consejeros con voz pero sin voto, con requisitos específicos: “Tienen que ser presidente de en ejercicio, vicepresidente en ejercicio, gobernador, diputado o senador nacional en ejercicio”. Vitolo dijo que esa modificación fue rechazada por el organismo al momento de su inscripción.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia Santiago Filipuzzi - LA NACION

Consultado sobre los pasos a seguir, el titular de la Inspección General de Justiciase detuvo en las facultades con las que cuenta el organismo para este tipo de casos. “Tenemos que volver a intimar a la apertura de un caso preventorio bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes”, explicó, y agregó que también se evalúa “pedir una veeduría administrativa para que intervenga a la AFA en la parte contable”.

Por último, al ser consultado respecto del posible fin de la impunidad en el fútbol, Vitolo fue categórico: “Espero que se termine. Pero hay cuestiones que no dependen de nosotros. Nosotros, desde nuestra institución, vigilamos el funcionamiento de la AFA en cuanto a si cumple con su estatuto. También está el ámbito de la Justicia, que también tiene que investigar respecto de escenarios de corrupción”.