El Gobierno ordenó a los ministros que ajusten un 2% el presupuesto

El Gobierno avanzará en las próximas semanas con un recorte del 2% en los gastos corrientes y otro 20% en gastos de capital. El pedido fue hecho por el propio presidente Javier Milei a sus ministros en la última reunión de Gabinete, según aseguraron fuentes de Casa Rosada a LA NACION.

Milei encabezó la primera parte de ese encuentro, ocurrido hace una semana, en el primer piso del palacio de Gobierno. Ahí fue ordenado el pedido a sus ministros. Durante el segundo tramo de la reunión, que quedó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este impuso el límite para la presentación de hoja de ruta que deberán hacer desde las carteras.

“El próximo jueves 30 cada ministro tiene que presentar el plan de achique de su cartera”, afirmó a LA NACION una fuente con despacho en el primer piso de Balcarce 50 de acuerdo a lo que el ministro coordinador explicó a los ministros. Será apenas un día después de que el propio Adorni, envuelto en una serie de revelaciones sobre sus viajes y patrimonio, objeto de una investigación penal, dé el informe de gestión ante el Congreso de la Nación.

“Milei pide más motosierra, más recorte del gasto público para cumplir y afianzar el superávit fiscal”, describieron en la Casa Rosada sobre el pedido del mandatario a sus ministros Carlos Presti, de Defensa; Mario Lugonesde Salud; Alejandra Monteoliva de Seguridad; Sandra Pettovello de Capital Humano; Luis Caputo, de Economía; Juan Bautista Mahiques de Justicia; Diego Santilli de Interior, Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado y Pablo Quirno de Relaciones Exteriores.

El pedido llega en medio de la baja de la recaudación. Entre otros puntos, la recaudación tributaria de impuestos nacionales cayó 4,5% en términos reales en marzo respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En el acumulado del primer trimestre del año, la recaudación bajó un 8,7% real interanual.

“La hubiera pedido igual. No hay que relajar con el ajuste”, dijeron en la Casa Rosada buscando despegar una situación de la otra. “La idea es profundizar o volver al esquema de motosierra”, insistieron voceros oficiales, y aseguraron: “Es volver a la impronta que nos hizo ganar las elecciones. Nuestra agenda de los últimos dos años”.

En la Casa Rosada aseguraron que los recortes pedidos “no afectarán en nada” el funcionamiento de las carteras. “Lo que pedimos es un número reducido”, señalaron.

Entre los problemas que presentan algunas carteras está, aún sin resolver, el tema de las deudas de PAMI con prestatarios, que rondan los $500.000 millones, por lo que la semana pasada se reunieron Caputo y Lugones. En la Casa Rosada confiaron que el tema estará solucionado en breve.

Por este tema, la semana pasada, Pettovello sumó dudas con un comunicado de su cartera en el que tomaba distancia del conflicto, ya que era ajeno a Capital Humano. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X.

En el Gobierno se mostraron optimistas y dijeron estar convencidos que el segundo trimestre de este año será “clave”. Apuntaron a que allí debería verse una “mejora de la inflación”, que por el tema de los combustibles creen que se verá a partir de abril, y que también será un período “muy bueno en materia de divisas” por la liquidación de campo. A lo que agregaron que también hay índices que advierten que habrá mayor actividad en el área de construcción.

“El dato de permisos de obras en CABA es muy bueno, muy alto. Y eso es un indicador de que la actividad empieza a reponerse después del cimbronazo del año pasado”, dijeron en referencia a la situación de profunda inestabilidad que atravesó en la previa a las elecciones y por la que hubo incluso un apoyo financiero por parte de Estados Unidos.