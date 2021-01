En enero se implementó el impuesto tarjetas. Hubo aumentos en el ABL y patentes pero desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aseguran se trata de actualizaciones por la inflación Crédito: Hernán Zenteno

Enero llegó con impuestos más caros para los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. No solo se implementó el impuesto tarjetas, gravamen del 1,2% sobre los consumos, sino que también hubo aumentos en ABL y patentes, en este caso con subas de hasta un 100 por ciento. Desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, afirman que se trata de una actualización debido a la inflación y confían en que tendrá un impacto acotado.

"No es simpático tomar una medida de estas características, pero la prioridad para el Gobierno es que podamos sostener los servicios esenciales y más en un año de pandemia" afirmó la legisladora porteña Cecilia Ferrero (Juntos por el Cambio) en diálogo con LA NACION respecto al impuesto de sellos."Elegimos dos impuestos lo menos perjudicial posible" agregó haciendo referencia también a la eliminación de la exención al impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y a las operaciones de pases.

La legisladora porteña reafirmó que se trata de un presupuesto "de contingencia" debido a la quita de un punto de la coparticipación de alrededor de $65 millones y que las medidas son transitorias, podrían dar marcha atrás en el caso de que avance el reclamo iniciado en la Corte Suprema.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Martín Mura, en diálogo con LA NACION, remarcaron que el impuesto de sellos ya existe en otras provincias como la de Buenos Aires y no creen que tenga un impacto negativo en la ciudadanía. "No observamos que haya bajado el nivel de compra y venta", agregaron.

"Pudieron haber grabado a los sectores pudientes y en lugar de eso, eligen ir contra todos los contribuyentes. Tienen una política agresiva en materia de impuestos que muestra para quienes gobiernan, los que más tienen. El aumento de peajes, patentes y acarreo tiene que ver, el ABL también. Podrían haber elegido hacer otros aumentos. Eligen de donde recaudar y priorizan sectores." dijo el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés a este medio.

Según Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres, han recibido muchas quejas por el aumento de las patentes que oscilan entre el 70%, 80% y 100% de lo que se pagó el año anterior. Desde el ministerio destacaron que no se trata de un aumento sino que la variación se produjo por el aumento en el valor de los automóviles.

Para realizar el cálculo utilizan la tabla de valuaciones realizada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, que depende del ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. Incluso aclararon que modificaron los rangos para que los usuarios no tributen con una alícuota mayor debido al aumento nominal de precios.

El impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) ya no cuenta con el beneficio de un 15% de descuento por abonar de manera anual. Desde el año pasado debido a un cambio en la metodología, quienes eligen el pago voluntario de la boleta anual cuentan con un 15% de incremento. Desde el ministerio afirman que aun resulta beneficioso porque "es menor a la inflación". Durante el 2020, la inflación acumulada para el cálculo fue del 36.6%.

Quienes abonan este impuesto mes a mes, ven el incremento en cada boleta, a diferencia de quien congeló su precio en enero. Fuentes del ministerio de Hacienda de la Ciudad explican que esta es la razón del aumento observado en la primera boleta del mes de enero. La nueva boleta anual, correspondiente al 2021, cuenta entonces con el 15% de incremento y un ajuste por inflación (21,6%, resultante de la inflación acumulada menos el 15% ya abonado). Pero quién pagó la boleta mensual y para este año elija la anual tendrá sólo el 15% de incremento ya que la diferencia inflacionaria la abonó durante el año. En el caso de aquellos que opten por pagarlo de manera mensual, este mes el aumento será del 2,4%, que por cuestiones administrativas corresponde a la inflación registrada en agosto.

"Yo creo que están haciendo un daño a la clase media. Los subtes también van a aumentar. Han arancelado hasta las ecobicis, sumado a los parquímetros, falta que nos cobren por caminar", ironizó Valdés mientras desde el Gobierno porteño confían en que no tendrá un impacto en el futuro electoral de Horacio Rodríguez Larreta. Remarcaron que se trata de actualizaciones y estos impuestos no buscan aumentar la recaudación ya que el cobro del ABL solo representa un 7% del presupuesto de la Ciudad y las patentes un 10%. Además, señalaron que no prevén otras medidas para hacer frente a la quita de coparticipación que instrumentó la Casa Rosada.

