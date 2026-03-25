El Gobierno pospone los cambios en la SIDE y Santiago Caputo retiene un área clave

Mientras aún busca despejar los cuestionamientos y denuncias judiciales por la criptomoneda $LIBRA y las revelaciones en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno apuesta a una tregua en el frente interno y decidió posponer cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Así lo señalaron dos importantes fuentes del Poder Ejecutivo consultadas LA NACION. “Por ahora no habrá cambios”, aseguró una de ellas.

La decisión implica dejar, al menos por el momento, a Cristian Aguadra al frente de SIDE. Se trata de un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo, que de ese modo sostendrá un área clave que controla desde mayo de 2025. Fue cuando salió eyectado del cargo Silvestre Sívori, un hombre del primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que también fue desplazado en esa fecha.

Desde que escaló la interna libertaria entre Caputo y la tropa que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la cúpula de la SIDE fue apuntada como objeto de posibles cambios.

Luego de las elecciones nacionales de octubre pasado, Karina Milei amplió su control sobre la estructura del Gobierno. Primero con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dominio que quedó expuesto al nombrar a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y a Santiago Viola como su segundo, desplazando a Sebastián Amerio, el hombre de Caputo ante los tribunales.

Desde aquellos días, la interna libertaria estuvo al rojo vivo y quedaron en la mira los espacios bajo el control político del asesor presidencial: la SIDE, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Salud. Incluso circuló con fuerza el nombre de Jorge Anzorreguy como posible sucesor de Aguadra. Anzorreguy es abogado y familiar del titular de la SIDE en tiempos de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy.

Los cambios quedaron en stand by y el oficialismo buscó dar señales de distensión. Este miércoles, el propio Caputo y personas de su equipo se mostraron en la sala de conferencia de la Casa Rosada, en apoyo a Adorni.

La imagen buscó exhibir una tregua luego de que Adorni apuntara a la interna libertaria para explicar cómo se habían difundido las imágenes que lo mostraban abordando un jet privado rumbo a Punta del Este.

En la Casa Rosada también habían apuntado a la SIDE a raíz de los audios y videos que expusieron el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) −que salpicó a la propia Karina Milei− y, más recientemente, el escándalo que envolvió a Adorni.

Reunión con la CIA

En las últimas horas se conoció que Auguadra, contador de la familia Caputo, mantuvo una reunión privada con John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Washington.

La noticia se conoció este martes a última hora a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la SIDE. Allí se afirmó que durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del organismo estadounidense, Ratcliffe comunicó formalmente que entregará un reconocimiento institucional al personal del organismo argentino de inteligencia.

Según se detalló, la decisión se basó en los resultados obtenidos en reciente operaciones conjuntas, en el proceso de profesionalización que se está llevando a cabo y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

El titular de la SIDE es un hombre de extrema confianza de la familia Caputo. Fue designado en el cargo en diciembre pasado, tras la salida de Sergio Neiffert, quien también reportaba al asesor pero intentó, al caer en desgracia, acercarse a la hermana presidencial.

Antes de su ascenso, Aguadra estaba al frente de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE, donde se encargaba de conducir investigaciones y auditorías internas sobre el desempeño de las agencias y su personal.

La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se extendió al Congreso, donde el oficialismo decidió buscar un diputado leal a la hermana presidencial para ubicar al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que controla el funcionamiento de la SIDE. La decisión puso fin a las aspiraciones de Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro y cercano al asesor presidencial, para encabezar esa comisión.