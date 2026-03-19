Otro conflicto con Pro: Ritondo no presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia por la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo

La feroz pelea interna entre Karina Milei y Santiago Caputo en la cúspide del poder libertario amenaza con desatar un nuevo conflicto entre el oficialismo y Pro. Su jefe de bloque, el diputado Cristian Ritondo, confía en presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia, un cargo que, aseguran en el macrismo, el oficialismo le había prometido. Sin embargo, los libertarios replican que no hay tal compromiso, por lo que Ritondo se quedaría con las manos vacías.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es uno de los pocos resortes de poder dentro del Estado que Caputo, hasta ahora, pudo retener frente a la avanzada de Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. El control de esa área por demás sensible iba a sellarse con la designación de Ritondo -hombre de su estrecha confianza- al frente de la Comisión Bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia, entre ellos y principalmente, la SIDE.

El jefe de la bancada amarilla, que hace tiempo es miembro esta Comisión Bicameral, estaba confiado en que el oficialismo le cedería la presidencia, que este año le corresponde a la Cámara de Diputados. Fue una promesa que, aseveran en el bloque, recibió en diciembre pasado de parte de Martín Menem, presidente de la Cámara, y de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario. Una suerte de “prenda de paz” que sirvió por aquel entonces para encauzar la relación, que venía maltrecha, con el principal aliado oficialista.

Martín Menem, alineado con Karina Milei en la interna oficialista Captura LN+

En efecto, después del triunfo en las elecciones legislativas Menem y sus huestes libertarias lanzaron un “operativo cooptación” de diputados de Pro para engrosar su bloque y pasar a convertirse en la primera minoría en la Cámara. Ofuscado, Ritondo amagó, bajo cuerda, de sumarse a una jugada opositora para no delegarle a Menem las facultades para armar las comisiones, una atribución que el oficialismo quería retener para asegurarse el control de las más importantes. Como finalmente hizo.

La maniobra opositora finalmente se frustró: tanto Pro como la UCR decidieron que la sangre no llegara al río. En la bancada amarilla juran y perjuran que los libertarios, en un ataque de desesperación, le garantizaron a Ritondo que le darían la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia. El Pro cedió. De aquellas tratativas fue testigo, dicen, Diego Santilli, flamante ministro del Interior.

Sin embargo, los libertarios aseveran que aquel compromiso con Ritondo no existe. “Si hubo alguna promesa en ese sentido difícilmente Menem la pueda sostener ahora en medio de esta pelea a todo o nada entre Karina y Caputo. Y Ritondo es Caputo”, deslizan en la bancada. Todavía no hay nombres para presidir la comisión, pero Ritondo no está en la lista. Recién se definirá después de Semana Santa, agregan.

En la bancada de Pro dicen no estar sorprendidos pero tampoco disimulan su malestar. “No es la primera vez que incumplen su palabra”, mascullan. Ya sucedió a fines de diciembre pasado, recuerdan, cuando entre gallos y medianoche una alianza entre el oficialismo y bloques provinciales en el recinto ninguneó al macrismo y nombró a la salteña Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Ritondo –quien creía tener la palabra de los libertarios para nombrar allí a Jorge Triaca- estalló de furia. Al día siguiente presentó un amparo en la Justicia e impugnó la designación de Calletti. Después los ánimos se calmaron; para Pro, la prioridad es preservar el control sobre la ciudad de Buenos Aires y garantizarse los recursos de la Nación adeudados por coparticipación, que comenzaron a fluir con el comienzo del año. Con la reanudación del año parlamentario, el bloque Pro reanudó sus buenos vínculos con el oficialismo y le dio sus votos a la reforma laboral tras acordar algunos cambios.

Empero, la situación vuelve ahora a tensarse. En el oficialismo esperan que el malestar no llegue a mayores: después de todo, el bloque Pro tiene 12 diputados que son claves para sancionar las leyes del Poder Ejecutivo. Esperan que la promesa de designar a Florencia de Sensi y de Martín Yeza –dos “ritondistas” incondicionales- al frente de las comisiones de Seguridad Interior y de Ciencia y Tecnología, respectivamente, atempere los ánimos de Ritondo. Dos premios consuelo con los que los libertarios pretenden asegurar una alianza imprescindible para asegurar su mayoría en el recinto.