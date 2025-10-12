El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos

Siete triunfos seguros, diez elecciones “peleables” y otras siete con pronóstico de derrota, en un escenario de “paridad” general. Aún bajo los efectos de la onda expansiva que generó el escándalo que terminó con José Luis Espert fuera de la lista de diputados nacionales bonaerenses, los responsables del armado nacional libertario hacen cálculos, revisan encuestas y ajustan detalles de las últimas dos semanas de campaña, días decisivos para el futuro del gobierno de Javier Milei.

En un contexto político y económico adverso, insisten en la posibilidad de un “empate” a nivel nacional, con victorias en distritos amigables que compensen una derrota, hoy asegurada, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, admiten que el escenario general es complejo.

La estrategia, que ya comenzó a delinearse en el terreno, no sufrirá cambios de fondo. Será el Presidente, y sus candidatos, quienes repetirán la idea de “avanzar” si se vota al oficialismo, o “retroceder” si el que gana es el kirchnerismo. La dramática idea de que “la única salida para los argentinos no sea Ezeiza” ya fue esbozada por algunos candidatos libertarios, y también se repetirá en las próximas semanas.

“Obviamente queremos ganar en todos lados”, se atajan desde la mesa política nacional, en la que tallan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, y dónde la legisladora porteña Pilar Ramírez reemplazó como coordinadora a Eduardo “Lule” Menem luego de que el riojano quedara salpicado por otro escándalo, el de las presuntas coimas en el Andis denunciadas por Diego Spagnuolo.

Las cuentas, a esta altura, son claras. De los distritos más poblados, aparecen nítidas las chances de ganar en cuatro distritos dónde hay acuerdos con otros partidos. En la ciudad de Buenos Aires, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza de la lista de senadores y Pro como aliados; en Mendoza-el también ministro Luis Petri como primer candidato a diputado-con la UCR gobernando; en Entre Ríos, dónde esperan que la confluencia con el Pro, que gobierna la provincia a través de Rogelio Frigerio-brinde otro motivo para festejar; y en Chaco, dónde la alianza con el radical Leandro Zdero ya dio sus frutos en las elecciones locales.

En territorio porteño, cerca de Bullrich dan por hecho un “piso” de 40 puntos para su boleta, con al menos diez de ventaja sobre el kirchnerismo, aunque lejos de los números que el Pro supo ostentar en distintas elecciones en la ciudad. La foto del jueves, con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri junto a Bullrich en la cárcel de Marcos Paz envalentonó al macrismo, que acepta de buen grado un “mejor trato”-aunque sea por necesidad-por parte de sus socios de la Casa Rosada.

Además de las cuatro comarcas con alianza, en el Gobierno ven chances ciertas de terminar primeros en Tierra del Fuego y Salta (sus contrincantes van divididos en ambos casos) y en Río Negro.

En cambio, en la estratégica provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, el Gobierno no se hace ilusiones: espera una derrota “por diez puntos”, más allá de la creciente confianza en que el protagonismo de Diego Santilli (segundo en la lista violeta por Karen Reichardt) sume para los libertarios votos de “las mabeles” de clase media, reticentes o ausentes en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

Aún con la posibilidad cierta de una derrota, en el comando de campaña se animan a pronosticar una “buena elección” en Córdoba y Santa Fe, las dos provincias que-según confirman a este diario-el Presidente visitará en la última semana de campaña. “En Santa Fe vemos tres tercios bien definidos, y en Córdoba nos va a ir bien”, repiten en el comando de campaña, sin hablar de triunfo. Hay esperanzas en Santa Cruz, dónde los candidatos libertarios están “a tres o cuatro puntos” de la lista del gobernador Claudio Vidal, según encuestas propias. También hay expectativas en San Luis, dónde el gobernador Claudio Poggi se declaró prescindente y no presenta candidatos, aunque allí crecieron las chances del PJ.

Alcanzar el objetivo global-tener unos 80 diputados propios a partir del 10 de diciembre-llegaría con buenas performances también en esos distritos, aunque además de una derrota en la provincia de Buenos Aires, nadie espera triunfos en los territorios de los kirchneristas Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Tampoco en Corrientes y Chubut, dónde la falta de acuerdo derivó en listas oficialistas en competencia con los libertarios, y en La Pampa, dónde las encuestas adversas obligaron a cambios de nombres de los responsables de estrategia de campaña.

El apoyo de Trump

En plena vorágine presidencial, el comité de campaña debió modificar sus planes por el viaje de Milei a los Estados Unidos y su encuentro oficial con Donald Trump. De todos modos, en la mesa de campaña aseguran que también esa foto “va a ayudar y dar tranquilidad”, en los mercados y de cara a la decisión de los votantes, luego del anuncio del swap por U$S 20.000 millones y la intervención explícita que el Tesoro americano llevó adelante en los mercados, con el objetivo de sostener el precio del dólar.

“Javier va a estar muy presente, como ya lo está siendo porque la campaña es el futuro con él, o el pasado si vuelve el kirchnerismo”, relata otro responsable de la campaña nacional. Las intensas recorridas del Presidente de estos últimos días (Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Mar del Plata, Mendoza, San Isidro en la provincia de Buenos Aires, Chaco y Corrientes), se multiplicarán antes y después del viaje a Washington, que comenzará el lunes y culminará el miércoles, aseguran desde el Gobierno.

La idea de que Espert y su presunta vinculación con el narcotráfico “desaparezcan” de la escena es otra de las premisas de la planificación oficialista. “La semana que viene ya no es noticia, ya lo bajamos, no va a tener efecto”, aseguran desde un importante despacho. “Nos dieron otra vida, si la operación aparecía unos días antes de la elección era peor”, chicaneaba otro funcionario, que seguía creyendo en la “ingenuidad” de Espert en su vínculo con Fred Machado.

“Después del 27 bajan el dólar y el riesgo país. Todos se están cubriendo por las dudas, pero se va a tranquilizar pase lo que pase”, sostiene otra voz oficial, quien ruega por variables económicas en calma en la previa de la cita electoral.

Las previsiones del Gobierno

-“Se gana seguro”: Caba, Entre Ríos, Mendoza, Rio Negro, TDF, Salta, Chaco (7)

-“Peleando”: Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén (10)

-“Se pierde”: Provincia de Buenos Aires, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, La Pampa, Chubut, San Juan (7).