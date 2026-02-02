El Gobierno volvió a designar a Antonio José Mauad al frente del SMN tras su renuncia al cargo.

El Gobierno volvió a designar a Antonio José Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de que el exveterano de Malvinas renunciara al cargo en agosto del año pasado. En aquel entonces, y tras algunos cuestionamientos desde el seno del organismo, fuentes consultadas por este diario habían informado que el exmilitar dejaba esa función porque “se vio sobrepasado por un montón de cosas y sintió que no iba a ser coherente con su cargo”.

El nombramiento fue formalizado a través del Decreto 77/2026 publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. El texto establece que Mauad ejercerá la función con carácter “ad honorem” y rango de subsecretario, con vigencia retroactiva al 1.º de enero de 2026 y por un periodo de cuatro años.

El regreso de Mauad tiene lugar luego de cinco meses de acefalía en el organismo. Su gestión anterior había concluido abruptamente en agosto de 2025, cuando presentó su renuncia en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). Desde su llegada al cargo aquella primera vez, hubo al menos dos movilizaciones de trabajadores en contra de la designación del exmilitar.

Comunicación de Mauad al personal del SMN

La entidad profesional había advertido que el funcionario no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera.

El nombramiento de Mauad estuvo cargado de polémicas desde el inicio por no contar con formación en meteorología o ciencias de la atmósfera. El artículo 5 del decreto 1432/2007 indica que podrá ser designada al frente del SMN solo una persona que tenga una carrera universitaria vinculada a las ciencias de la atmósfera para dirigir el organismo. En su momento, este diario le consultó al Ministerio de Defensa sobre este punto y respondieron que Mauad era “idóneo para el puesto”.

El Gobierno volvió a designar a Antonio José Mauad al frente del SMN tras su renuncia al cargo. Captura

Mauad es un héroe de Malvinas. Recientemente, fue galardonado con la Medalla Honor al Valor en Combate por su participación en aquella guerra, cuando formó parte del Escuadrón Canberra. Vinculado al universo de la aviación y de la gestión pública, fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones en los 90, edecán de Carlos Saúl Menem y pasó varias décadas en distintos puestos dentro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Dos semanas atrás, antes que se volviera oficial esta nueva designación, desde el CAM indicaron, a través de sus redes sociales, que las autoridades habían tomado conocimiento de la existencia de un expediente con el proyecto de designación de Mauad nuevamente como director del SMN. “Frente a esta situación, entendemos oportuno resaltar que el licenciado no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007″, se indicó.

“Tal como señalamos anteriormente, la designación de una persona sin la formación adecuada podría poner en riesgo la operatividad del SMN y la calidad de los servicios que ofrece, con implicancias directas en la seguridad y la economía de nuestro país. La experiencia internacional muestra de manera consistente que los servicios meteorológicos nacionales son liderados por profesionales con sólida formación en ciencias de la atmósfera, lo que fortalece la credibilidad institucional, la calidad de los productos y la confianza pública en la información que se produce”, prosiguió el organismo en un duro comunicado.