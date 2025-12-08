El Gobierno y la esposa del gendarme Nahuel Gallo denuncian que está “en desaparición forzada” en Venezuela

Al cumplirse este lunes un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno y la esposa del joven subrayaron que se encuentra en una situación de “desaparición forzada”. La Cancillería y el Ministerio de Seguridad nacional aseguraron que no cesarán en la búsqueda de la liberación de Gallo, a quien el régimen de Nicolás Maduro acusa de supuestas “acciones conspirativas”. La mujer del gendarme subrayó que Gallo es víctima de un caso de “lesa humanidad”.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional. La situación del cabo primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas. Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, se indicó en un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad difundido este lunes.

“La República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”, se indicó en el comunicado que rubricaron las carteras que conducen Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva.

A un año de la detención ilegal del argentino Nahuel Gallo, los Ministerios de Seguridad Nacional y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresan su enérgico rechazo a este hecho contrario al derecho internacional y reafirman su compromiso de seguir… pic.twitter.com/ump3VbukV0 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 8, 2025

En su documento, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad recordaron que, “entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo".

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, se indicó en el comunicado.

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino detenido por el régimen chavista, también remarcó la condición de “desaparición forzada” de su esposo. “Personas que dicen que quieren paz tienen a una persona inocente aislada de su familia. Lo desaparecieron en total impunidad. Nahuel no está preso, no está detenido, está en una desaparición forzada y eso es un crimen de lesa humanidad”, dijo Gómez a radio Rivadavia.

El gendarme argentino Nahuel Gallo y su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, junto al hijo de ambos Gentileza: María Alexandra Gómez García

“Nahuel viaja a Venezuela en su licencia de vacaciones. No viajó uniformado, nadie lo mandó; fue a buscar a su hijo”, remarcó Gómez, que está en Buenos Aires junto al hijo de dos años que tiene con Gallo. “Está en Venezuela, pero en una desaparición forzada. No hemos podido ni siquiera escuchar la voz de Nahuel”, indicó.

“Si Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hubiesen querido liberar a Nahuel, lo hubiesen hecho hace un montón de tiempo. Todo lo que pudimos haber hecho a nivel legal, se hizo. Sabemos que no está pasando por un proceso legal”, sostuvo Gómez, quien se mostró esperanzas en María Corina Machado (la dirigente antichavista que será galardonada con el Premio Nobel de la Paz) y en el gobierno argentino.

El joven colombiano Iván Colmenares, que fue compañero de celda de Gallo en la cárcel venezolana de El Rodeo y fue liberado el 24 de octubre, dijo a Clarín que vio al gendarme enfermarse por la comida recibida en prisión. Añadió que, “al principio, había cierta fijación hacia Nahuel” porque “grababan en las mañanas, lo grababan en el mediodía y lo grababan en la noche”. Y añadió: “A veces, cuando estaba durmiendo, le tomaban fotos durmiendo”.

Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, con Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, el 27 de diciembre de 2024 Natacha Pisarenko - AP

En declaraciones a radio Mitre, el domingo, Gómez subrayó que se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Me dijeron que están trabajando y haciendo todo lo posible para que Nahuel regrese a casa”.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024. Viajaba a Venezuela con intenciones de reunirse con su mujer y su hijo, que tiene dos años y cumplirá tres el mes próximo. El régimen de Nicolás Maduro lo arrestó bajo la acusación de participar en “acciones conspirativas”, como definió el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El propio Maduro se refirió al caso y dijo que el gendarme argentino (que tiene el rango de cabo primero) llegaba a Venezuela “con planes específicos para intentar atentar contra Delcy [Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela]”.