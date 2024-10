El gremio de los pilotos advierte que desde diciembre habrá problemas para volar en Aerolíneas Argentinas

Se abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y Aerolíneas Argentinas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) adelantó este jueves que desde el mes de diciembre habrá problemas para volar en la línea aérea estatal, que la administración libertaria busca privatizar. Así lo confirmó a LA NACION el gremio que comanda el sindicalista más combativo del sector aeronáutico, Pablo Biró. Además, se anticipó que habrá paros de más de 24 horas mientras la empresa no convoque a una discusión para recomponer los salarios. “No tenemos más alternativa”, indicaron.

En diálogo con este medio, desde APLA anunciaron también un cese de actividades en el Centro de Instrucción y Entrenamiento desde el 1 al 10 de noviembre. Los comandantes necesitan renovar sus licencias dos veces al año para poder operar un avión, por lo que la medida de fuerza implicará que no tengan acceso a su proceso de revisión habitual y, si no logran esos certificados, no pueden volar. “ No lo hacemos para joder a los pasajeros, si no para que la empresa entienda que tiene que sentarse a negociar” , indicaron y subrayaron: “Las autoridades siguen intransigentes”.

Pese a que remarcaron la intención de no perjudicar a los viajeros, como consecuencia de esta medida de fuerza desde el próximo mes habrá cada vez menos pilotos en las operaciones de Aerolíneas.

Pablo Biró durante la conferencia de prensa de la Mesa Nacional del Transporte Hernán Zenteno - LA NACION

A esto se le sumará otro factor que conducirá a problemas operativos. Además de la menor disponibilidad de pilotos, diciembre será un mes de paros, según pudo confirmar este diario. “Al estar muchos pilotos ‘vencidos’ va a ser posible que no puedan cumplir con la grilla de vuelos. Diciembre va a ser un mes de definiciones porque le va a costar a la empresa cumplir, ya que vamos a profundizar las medidas”, insistieron en APLA.

Las huelgas -aseguraron- serán de más de 24 horas. Desde el inicio del conflicto con el Gobierno, el paro más largo de los pilotos fue de un día. “El reclamo que tenemos hoy es netamente de índole salarial, no porque se privatice la empresa”, dijo el gremio a LA NACION. Esta semana salió el dictamen del proyecto que envió el Ejecutivo para declarar a la línea aérea sujeta a privatización. Ahora resta que los diputados y senadores definan, con un claro apoyo de La Libertad Avanza (LLA), Pro, Coalición Cívica y parte de la Unión Cívica Radical, pero ante un posible freno en la Cámara alta.

“La inflación en el periodo paritario fue de 200%. A nosotros nos ajustaron parcialmente alrededor de un 65%, pero estamos 90% abajo. No estamos pidiendo un ese porcentaje sino una propuesta superadora. Hay mucho malestar entre los pilotos porque exigen que se atienda esto”, expresó APLA. Desde hace varios meses, los gremios aeronáuticos reclaman un incremento de haberes de al menos 25%, mientras que la gestión libertaria ofrece un 11%. Según pudo saber este diario, el sindicato puso de ejemplo el sueldo de un piloto de un Airbus A330 -el más grande de la flota- y señaló que esa persona gana “entre $4 y $5 millones al mes”, y no de “$10 a $20 millones” como afirmó en una de sus conferencias el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En diciembre los pilotos realizarán paros en Aerolíneas Argentinas. Santiago Oroz

En tanto, APLA aseguró que el paro “no es virtuoso” debido a la cantidad de pasajeros que resultan afectados, pero que “ejercer presión” es la “única herramienta” que el gremio dispone. Hasta ahora el Gobierno le bajó el pulgar a los aumentos; hace meses que no hay una reunión salarial en la empresa que conduce Fabian Lombardo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta redobló la apuesta al decir que el aumento que se podía aplicar era del “0%”.

“No tenemos ninguna intención de molestar a los pasajeros ni a la empresa. Podemos acordar el salario y esto se termina, después discutiremos de privatización o no”, marcaron en APLA y dieron más detalles acerca de otras medidas que ejecuta el sindicato de Biró: “Estamos entregando folletos a los pasajeros en los aeropuertos, intentamos explicarlo a nivel público, hacemos medidas en los centros de instrucción. El paro es para romper el statu quo. En cuanto se profundicen las medidas veremos si mantienen la misma postura. No tenemos más alternativa”.

Lucía Pereyra Por

Temas Aerolíneas Argentinas