El impacto de la crisis de Independiente en la campaña electoral de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

La crisis deportiva e institucional que acorrala al Club Atlético Independiente tiene un impacto directo en la estrategia electoral de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Néstor Grindetti, uno de los aspirantes de la oposición para suceder a Axel Kicillof, se tomó hoy licencia como intendente de Lanús para asumir como presidente de la entidad de Avellaneda tras la renuncia de Fabián Doman, de quien era su vicepresidente 1°. Como parte de la transición, tendrá 90 días para convocar a una asamblea que será la que eliga al nuevo titular del club. En el mientras tanto, Grindetti aprovechará su rol de gestor deportivo como vidriera política esperanzado en apuntalar sus niveles de conocimientos y apoyo en las encuestas bonaerenses, según dijeron a LA NACION fuentes de la comisión directiva de Independiente.

Cerca de Grindetti rechazaron cualquier cálculo político. “El no está especulando. Si es por él, estaría convocando a la asamblea mañana. Lo que pasa es que para hacerlo debería haber anuencia de todos los socios. Además, en el medio de eso tenes que elegir un técnico, hay un partido y el clásico [con Racing] el fin de semana. El quiere ser ordenado y por eso se toma al menos treinta días para ordenar la transición y que se eliga al próximo presidente. No hay una especulación. Por eso se toma licencia de Lanús: es incompatible dos gestiones al mismo tiempo”, argumentaron desde el municipio de Lanús, que quedará a cargo temporalmente por Diego Kravetz, responsable hoy del área de seguridad del distrito.

Les comparto en detalle mi mensaje a todos los vecinos de @lanusmunicipio y a los hinchas y socios de @Independiente en el seguiente link https://t.co/wR1gkZX8VM pic.twitter.com/ucmCvDgqq3 — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) April 12, 2023

Juntos por el Cambio cuenta hoy con un amplio abanico de precandidatos a gobernador aunque se espera que la oferta se reduzca a uno o dos postulantes, tal vez cada uno de ellos alineados detrás de los proyectos nacionales de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. Diego Santilli, el favorito de la coalición opositora según las encuestas, ya lanzó su candidatura y jugará de la mano del jefe de gobierno porteño. Mientras tanto, detrás de la titular de Pro se enrolan Grindetti, Cristian Ritondo (también involucrado en la gestión de Independiente), Javier Iguacel y Joaquín De la Torre. Quedaría uno solo, según especularon los armadores de Pro en la provincia.

Al dar su portazo de Independiente, Doman responsabilizó a Grindetti por no haber sacado a flote económicamente al club que gobernó Hugo Moyano desde 2014 hasta el año pasado. “Era Grindetti el responsable de hacer el plan económico. El mismo lo dijo. No digo que no laburó, quizás no le salió”, dijo hoy el periodista en DS Sports Radio. Sin hacer nombres propios, Doman insinuó que el intendente de Lanús era uno de los encargados de acercar sponsors para revertir la situación de crisis que habían heredado del camionero. El pasivo de Independiente al 30 de junio de 2022 era de $4.594.745.443 millones. Es decir unos US$ 20 millones si es que se toma como referencia la cotización oficial. Pero desde el club hicieron una aclaración: “Los juicios que afrontamos se pagan en dolar billete, por lo que la deuda es de casi 45 millones de dólares porque tenemos que ir al mercado blue”. Las tres cuartas partes de ese pasivo sería por deudas con futbolistas, entrenadores e intermediarios. Decretarse en quiebre sería una de las salidas que están en evaluación, según confiaron a LA NACION.

Juan Marconi, Fabián Doman, Néstor Grindetti, Cristian Ritondo y el sindicalista Ricardo Cirielli Twitter @unidadCAI

De licencia en Lanús, Grindetti apuesta a su trayectoria como secretario de Hacienda de Mauricio Macri en la gestión porteña para reencauzar las finanzas de Independiente. Ritondo, uno de sus laderos en la política y en el club, habría sido uno de los que acercó el sponsor que luce hoy el equipo en la camiseta, según fuentes del club. Pero la situación es tan asfixiante que se necesitan más recursos. “No cambia en nada nuestra estrategia en la campaña electoral. Las candidaturas se resuelven en junio”, despejaron cualquier especulación política cerca del intendente.

Lo cierto es que la llegada de Doman a Independiente se gestó desde un sector de Pro. Doman dejó en junio de 2021 pasado su programa de radio en La Red y la conducción de Intratables (América TV) para asumir como director de Relaciones Institucionales de Edenor, la empresa de energía que adquirieron los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. Pero a los pocos meses renunció para postularse en Independiente como la cabeza de un frente cuya principal misión era desbancar a Moyano. La candidatura levantó vuelo a fines de 2021, cuando se reunió en una confitería de Palermo con Grindetti, Ritondo y Enrique Sacco, el experiodista deportivo que está casado con María Eugenia Vidal. Aquella vez, a la mesa se sumó más tarde Horacio Rodríguez Larreta. Se habló allí de Independiente, según confió uno de los comensales.

Doman intentó siempre mostrar que su agrupación era mucho más que un sector traccionado por Pro. “Hace un año venimos trabajando para esta candidatura con Quique Sacco, Grindetti y otras personas que nada tienen que ver con el macrismo, como María Cecilia Rodríguez, que fue ministra de Seguridad, o Carlos Montaña [ligado Sergio Berni]. También están Luciano Nakis [hijo de Noray] y Fabio Fernández, que te aseguro que nada tiene que ver con Pro. A todos nos une que no somos moyanistas”, dijo Doman aquella vez a LA NACION. Hoy, después de haber estado apenas seis meses a cargo del club, el periodista renunció y le dejó una brasa caliente a Grindetti, quien ve en el desafío una oportunidad para su proyecto político.

