El intendente de Bahía Blanca elogió la visita de Javier Milei: “Lo vi conmovido y con perfil bajo”

Luego de que el presidente Javier Milei viajara a Bahía Blanca a cinco días de la tragedia, el intendente de la ciudad bonaerense, Federico Susbielles, agradeció la visita del primer mandatario -que llegó acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra Patricia Bullrich- y aseguró que se esta “trabajando en la ayuda”. “(Milei) dijo que va a acompañar a los bahienses en la recuperación de la ciudad. Lo vi conmovido y con perfil bajo ”, dijo.

En una conferencia de prensa que brindó este miércoles al mediodía, aseguró que hay conversaciones con los gobiernos nacional y provincial para comenzar nuevas obras de infraestructura. “Desde ayer tenemos los 10.000 millones y el Presidente me confirmó que están trabajando en el mandado de ayuda directa y destrabando fondos del BID para catástrofes”, reveló y sumó: “Me dijo que no iba dejar sola a Bahía Blanca en la etapa de la reconstrucción”.

El intendente también aprovechó para hacer referencia a la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también pasó por las zonas más afectadas por los destrozos y formó parte del comité de crisis junto con los ministros Bullrich y Luis Petri: “Agradezco su visita y siento satisfacción de que las máximas autoridades estén priorizando la atención a los vecinos”.

Milei viajó a la ciudad afectada por el temporal que tuvo lugar el viernes pasado -y que dejó, hasta el momento, 16 víctimas fatales y casi 100 personas no localizadas- en un avión de la Fuerza Aérea Embraer ERJ-140LR matrícula T-96. Una vez allí, se trasladó directamente al centro de monitoreo a bordo de una camioneta junto a su reducida comitiva. Tras monitorear el operativo desplegado, el Presidente supervisó las obras en el puente y en el hospital modulares que instaló el Ejército y tomó contacto con algunos damnificados durante una recorrida por las calles de una ciudad que quedó destrozada por la inundación.

Mientras tanto, y tras un viaje de un día, el tren solidario que salió de la Ciudad llegó a Bahía Blanca esta madrugada con toneladas de donaciones que realizaron vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un período de 72 horas, y que incluye ropa, calzado y alimentos no perecederos.

“Ya sin agua en la calle podemos dar esa respuesta que queremos dar. Los bahienses son muy especiales. Estamos saliendo de esto; vamos a reconstruir esta ciudad y nos vamos a poner de pie. Estoy seguro de que lo vamos a hacer”, remarcó el intendente Susbielles.

Las inundaciones en el barrio Ingeniero White. Santiago Filipuzzi

El intendente amplió los detalles sobre cuál es el estado de la ciudad y expresó que están “terminando la etapa de la estabilización del problema”: “Es un día de buenas noticias, el agua se retiró totalmente de White y de Cerri, y solo nos falta desanegar las calles; hay que demoler un puente que funciona como una barrera para desagotar un sector en particular. Es importante terminar con esta situación de los vecinos bajo el agua y entrar en una etapa de normalización”.

Finalmente, Susbielles hizo alusión al número de víctimas mortales y de personas que aún no fueron encontradas, entre las que se encuentran las hermanitas Pilar y Delfina Hecker. “Hubo una evolución conforme a la cantidad de comprobaciones que hizo la policía bonaerense con los llamados al 911 buscando gente. Quiero pedirle a las personas que si tienen alguna duda con el paradero de alguien llamen al 911 para hacer la trazabilidad o se comuniquen conmigo”, marcó y cerró: “Hemos hecho todo lo que debíamos hacer incluso antes de la tormenta. El único interés que tengo es salir de esta situación y quiero proteger a mis vecinos”.

