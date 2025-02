El intendente de Ensenada apoyó el lanzamiento del espacio de Kicillof y criticó a Massa y a La Cámpora

El intendente de Ensenada, Mario Secco, que supo ser uno de los soldados más fieles de Cristina Kirchner, se posiciona ahora como uno de los máximos defensores del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Después de las críticas que surgieron desde el kirchnerismo contra el gobernador por el lanzamiento de una nueva corriente interna del Partido Justicialista (PJ), Secco dijo que la estrategia no tiene como objetivo dividir al peronismo y rechazó las últimas decisiones partidarias, en lo que puede interpretarse como un tiro por elevación a la expresidenta, quien encabezará hoy su primera reunión del consejo nacional como titular del partido.

“Ser verticalista es que me hayan puesto a Scioli y no me gustaba y lo acompañé. Alberto [Fernández] no me gustaba, [Sergio] Massa tampoco, y los acompañé. No somos rompedores. Algunos compañeros se creen dueños de la verdad, y si no estuvieran cerca de Cristina [Kirchner] no los escucha nadie”, dijo hoy Secco en declaraciones a Futurock. Defendió así el lanzamiento del nuevo espacio kicillofista, llamado “Movimiento Derecho al Futuro”.

“Siempre va a haber quien mire de una manera distinta. Nosotros armamos este movimiento en la provincia, que es muy fuerte. Muchos se calientan y dicen que se está dividiendo el peronismo, todas pavadas”, argumentó Secco, y añadió: “El gobernador no puede tener espacio propio, es de chiquilín eso. Lo puede hacer Massa, La Cámpora, todos, pero no puede el gobernador. Me da bronca escuchar a gente cercana a Cristina, parece que si lo arman ellos está todo bien”.

Secco es el intendente de Ensenada desde 2003 y es uno de los jefes comunales que se alineó detrás de la intención de Kicillof de renovar el PJ. Además, admitió recientemente, durante un encuentro de intendentes en Villa Gesell, que el objetivo es reformar la ley provincial para volver a habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, legisladores y concejales. “No puede ser un capricho de algunos compañeros que no quieran la reelección cuando el limitador es el pueblo argentino, no son los dirigentes. Para nosotros tiene que haber reelección de todos los que quieran ser reelectos”, planteó Secco el 28 de enero último tras el encuentro con el gobernador en Villa Gesell.

Axel Kicillof, el 28 de enero, en Villa Gesell, donde reunió a intendentes aliados GPBA

Secco defendió el gesto de autonomía de Kicillof y dijo que es una estrategia para reunir fuerzas contra La Libertad Avanza. “Es un movimiento en contra de Milei, no de los compañeros. La derecha está corrigiendo para el 2027, Milei es un mamarracho, un desastre, ya sabemos qué clase de hijo de puta es. ¿Cuál es el problema de que estemos construyendo una propuesta? No me gustó Scioli, no me gustó Alberto, no me gustó Massa, e igual me encolumné”, justificó la maniobra del gobernador de Buenos Aires.

Y cerró, en otro guiño a Kicillof: “El gobernador es el 40% del país, no es un pelotudito, es muy inteligente y muy sano. En la provincia de Buenos Aires las decisiones las toma el Gobernador, es el que tiene la lapicera y quien tiene que hacer la lista. ¿Quién la va a hacer? La tiene que hacer el gobernador”.

LA NACION