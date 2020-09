El juego del "bulldog": Ricardo López Murphy arma una fuerza propia y planea un gran acuerdo opositor Fuente: Archivo

Matías Moreno
22 de septiembre de 2020

Ricardo López Murphy planea construir una opción alternativa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio para competir en las elecciones legislativas de 2021. El exministro de Economía reanima en el país a su partido Recrear y busca articular un armado con otros espacios opositores para captar a votantes moderados de centroderecha que se sienten decepcionados con Mauricio Macri. A largo plazo, apuesta a integrar una gran coalición "republicana" de la oposición, para enfrentar al kirchnerismo en 2023.

Si bien varios referentes de Juntos por el Cambio le proponen sumarse a la principal coalición opositora, "El Bulldog" camina con pies de plomo en su regreso a la arena política. Dialoga con todo el espectro opositor, desde la UCR y Pro hasta José Luis Espert y Juan José Goméz Centurión, excandidatos de la derecha, y el liberal Javier Milei.

Pero, antes de negociar formalmente un acuerdo con otros dirigentes de la oposición, López Murphy se enfoca en diseñar un andamiaje electoral propio. Quiere evaluar si tiene chances o no de competir en 2021, en un contexto económico y político inédito por la pandemia. "El mundo que vamos a enfrentar es muy complejo", les avisa a sus socios.

¿Con quién va a jugar? López Murphy plantea a sus socios que la oposición debe aprender de los errores estratégicos que cometió en las elecciones de 2019, que facilitaron el regreso del "populismo" a la Casa Rosada. Por eso, entiende que es necesario conformar un frente amplio "republicano" para enfrentar al kirchnerismo.

En las conversaciones con dirigentes de Juntos por el Cambio, el economista propone hacer un experimento en 2021. Sugiere consensuar candidatos en las provincias que elegirán a sus representantes en el Senado -Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán- , para no fragmentar el voto opositor en esos distritos y evitar que Cristina Kirchner puede eventualmente alcanzar la mayoría de dos tercios en la Cámara alta.

A su vez, procura competir con una fuerza propia contra los postulantes de Juntos por el Cambio en la categoría de diputados nacionales. "Lo lógico es que los partidos que no se sintieron representados por el macrismo marquen su posición en las elecciones legislativas", explican cerca de López Murphy.

Si ese ensayo de unidad funciona en 2021, el economista propone replicarlo en las presidenciales de 2023 para disputarle el poder al peronismo. López Murphy pone como ejemplo el caso del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien llegó al gobierno en el país vecino de la mano de una coalición amplia de la oposición.

En Juntos por el Cambio coinciden en la necesidad de lograr una mayor amplitud. Durante la cuarentena, López Murphy compartió charlas virtuales con referentes de la principal coalición opositora, como la titular de Pro, Patricia Bullrich (hoy tendrán un segundo capítulo), el peronista Miguel Ángel Pichetto o el radical Mario Negri. Y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, reconoció que "sería un orgullo" incorporar al exministro del gobierno de la Alianza.

Los "dialoguistas" díscolos Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que pretenden armar una coalición amplia de centro, también buscan atraer al economista. "Compartimos mucho lo que Ricardo dice y representa. Hay una vieja relación", dicen desde el sector de los moderados.

Dinámicas y críticas

López Murphy prefiere ser cauto. Considera que una alianza amplia de la oposición debe tener una dinámica distinta a la que mostró Cambiemos cuando estuvo en la Casa Rosada. Pretende integrar un espacio donde se sienta valorado y escuchado en el plano intelectual y programático. En definitiva, no quiere asumir un rol periférico y ser marginado por Pro. "Hay que aprender a hacer esa gran coalición republicana en programas y reglas en las candidaturas a senador de 2021, donde proponemos ir unificados", dicen en el entorno del economista.

En reserva, el exministro considera que la experiencia de Macri fue "poco exitosa" y advierte que el gobierno del Frente de Todos lidia con un combo complejo: feroces internas en la coalición, sumado a una crisis económica inédita.

En ese contexto, López Murphy percibe que hay una porción del electorado que rechaza profundamente al kirchnerismo, pero que también es muy crítica de la gestión de Macri. Cree que es necesario construir una fuerza que capte a esos potenciales "antisistema". Es decir, ciudadanos que están molestos con la dirigencia política por las reiteradas crisis. "Sería bueno que tengamos un vehículo electoral que los atraiga al sistema político", afirman desde su entorno.

Por eso, el economista acelera la construcción de su espacio. Reactivó su partido Recrear, con el que compitió en las presidenciales de 2003, en varias provincias del país. Y cerró un acuerdo con el Partido Libertario, entre otras fuerzas, para conformar Encuentro Republicano. El espacio ya fue lanzado en Córdoba y Tucumán. En paralelo, López Murphy explora una alianza con el Partido Demócrata Nacional y el Partido Autonomista Nacional.

El exministro no sabe si será candidato en las próximas legislativas. Preferiría no serlo y darle lugar a jóvenes que militan en su partido, pero no descarta una postulación si las encuestas y las circunstancias lo empujan a subirse al ring en la Ciudad o en Buenos Aires. "Me he definido como un emprendedor cultural, quiero colaborar a construir este espacio", les dice a los suyos.

