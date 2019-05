Reacción del kirchnerismo: acusó al Gobierno de "apretar" a la Corte

Alberto Fernández tomó distancia de las últimas decisiones del máximo tribunal Fuente: Archivo

Dirigentes del kirchnerismo reaccionaron con duras críticas a la marcha atrás de la Corte Suprema con la decisión que había dejado en suspenso el comienzo del juicio contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de obra pública durante su gobierno.

Acusaron al gobierno de Mauricio Macri de "presionar" a los jueces del máximo tribunal y defendieron la primera determinación que la Corte había tomado el martes último: pedirle el expediente al tribunal oral 2 que tiene a cargo el juicio contra la expresidenta para analizar planteos de las defensas y eventuales nulidades.

Reaccionó Alberto Fernández , que había sido señalado como el supuesto "operador" de la primera resolución de la Corte que anteayer había dejado en suspenso el comienzo del juicio contra Cristina Kirchner.

En diálogo con LA NACION, el exjefe de Gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner comenzó por analizar la seguidilla de decisiones de la Corte Suprema de esta semana. "La Corte nunca dijo que debía suspenderse el juicio. Pedir que le manden el expediente no supone suspender el juicio. En contra de lo que se ha dicho y repetido en las últimas horas,la posibilidad de que el juicio se suspenda tiene que ver con que hay recursos pendientes de resolución y eso es algo que debe resolver el tribunal, no la Corte", desmenuzó Fernández.

"Lo que pasó hoy no es una marcha atrás de la Corte. Es una aclaración porque todos se volvieron locos, porque los que interpretan no saben nada de derecho procesal", completó.

"Terminaron victimizándola"

En la misma línea, advirtió que el hecho de que finalmente no se haya aplazado el comienzo del juicio contra Cristina, otros exfuncionarios y Lázaro Báez, no implica que no pueda suspenderse después.

Por otro lado, Fernández rechazó que la última decisión de la Corte se explique por la "presión social" posterior al pedido que el martes le había hecho al tribunal que llevará adelante el juicio. "¿Quién genera presión social? Eso es un invento. Acá presiona el ministro [de Justicia, Germán] Garavano, presiona [la titular de la Oficina Anticorrupción] Laura Alonso. Es un escándalo", descargó.

También advirtió que el juicio que comenzará el martes próximo "es muy débil, por lo menos en lo que respecta a Cristina" y que para la expresidenta "va a ser muy fácil defenderse". "El argumento central [de la acusación] es que Cristina no podía no saber que existía un direccionamiento de la obra pública sobre la base de los testimonios de [Leonardo Fariña], que fue coacheado por el Gobierno y Federico Elaskar, que dijo que mintió", argumentó enseguida.

Fernández cerró su descargo con una advertencia fuerte. "El Gobierno no está entendiendo lo que pasa socialmente con Cristina. El 70 por ciento de la gente cree que es una perseguida política de Mauricio Macri. Tanto jorobaron que terminaron victimizándola", afirmó.

También reaccionó Eduardo "Wado" de Pedro, uno de los dirigentes de La Cámpora más cercanos a Cristina.

"Nunca en nuestra historia democrática se vio a un gobierno perseguir tan brutalmente a los dirigentes opositores y presionar y hostigar sin descaro al Poder Judicial para blindar el saqueo sistemático y la entrega del país", arremetió el diputado nacional a través de su cuenta de Twitter.

Aníbal Fernández , por su parte, inició su argumentación, también transmitida vía Twitter, con la frase "Cristina y el debido proceso". "Era sabido que el recurso de queja no suspende per se los efectos del trámite. Lo que sucede es que este país está repleto de opinadores amarillos que hablan con maldad o sin saber un pepino", disparó.

El excandidato a gobernador bonaerense completó el razonamiento con la explicación de porqué el juicio contra la expresidenta no debería comenzar. "¿Corresponde iniciar el proceso oral? Sería algo inédito que un tribunal al que le pidieron las actuaciones inicie el proceso oral, porque si la Corte Suprema de Justicia estudia el expediente y considera que medio agravio federal es suficiente para conceder el recurso extraordinario, el proceso oral es nulo", advirtió.

Fiel a su estilo, y también vía Twitter, Felipe Solá fue breve y vehemente: "El nivel de apriete a la Justicia de este gobierno es un escándalo. uele a traste sucio", escribió el precandidato presidencial de RedxArgentina.

Otro que reaccionó muy a su estilo fue Luis D'Elía. "Cuando confías en la mediación de personeros de la Embajada de Estados Unidos, de Clarín, de banqueros y ruralistas terminan sucediendo estos "cambios" abruptos de la Corte contra @CFKArgentina", razonó. Y remató: "La única salida es el pueblo organizado y en la calle".