La Corte dejó ayer a Amado Boudou a un paso de la cárcel por el caso Ciccone Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 09:15

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, criticó hoy la decisión unánime de la Corte Suprema que dejó firme la condena a cinco años y diez meses de prisión contra el exvicepresidente Amado Boudou por haberse apropiado de la imprenta Ciccone.

"El fallo de la Corte contra Boudou es inaudito. La causa está plagada de irregularidades que son públicas y notorias. Se trata evidentemente de un fallo político", sostuvo en declaraciones radiales con El Destape.

Con la decisión del máximo tribunal, el exfuncionario quedó a un paso de volver a la cárcel. El juez Daniel Obligado, que le concedió en abril la prisión domiciliaria, había entendido que estaba en prisión preventiva y que seguía gozando de la presunción de inocencia.

"[La Corte Suprema] se saca el tema de encima sin mayores argumentos. Para nosotros Amado (Boudou) es un compañero tremendamente valioso. Recuperamos el sistema jubilatorio por decisión de Cristina Kirchner y quien llevó la idea fue él", sostuvo Larroque.

Con la sentencia ratificada, los motivos de la "presunción de inocencia" se derrumbaron. El fallo de la Corte contra Boudou por haber intentado quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda, a cambio de solucionar sus problemas fiscales, fue unánime.

En rigor son tres sentencias: en una se rechaza el recurso de Boudou contra la condena; en otra, el recurso promovido por el empresario Nicolás Ciccone; y, en la tercera, se declara abstracta la discusión sobre su arresto domiciliario.

El exvicepresidente había sido encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Boudou había sido encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

La defensa de Boudou

El exvicepresidente volvió a referirse hoy también al fallo de la Corte Suprema. Lo que resolvió era algo que podía suponerse. Son los tiempos donde las corporaciones ejercen su poder", sostuvo.

En diálogo con El Destape cuestionó el accionar de la Justicia. "Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones. El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares", señaló.

"Bertuzzi hizo todo eso contra mí y le cobró a Macri con el cargo de camarista federal", agregó.

Conforme a los criterios de Más información