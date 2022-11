El mensaje para el Presidente de una espada de Kicillof: “No tiene autoridad para decir lo que dijo”

escuchar

La senadora bonaerense Teresa García, que lidera el bloque del Frente de Todos en el Senado provincial, cuestionó la réplica del presidente Alberto Fernández a Máximo Kirchner, tras las críticas que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner le había dedicado al jefe del Estado en un congreso del Partido Justicialista bonaerense. Afirmó que Fernández “no tiene autoridad” para apuntar contra el jefe de La Cámpora .

“Nosotros transitamos los largos años luego de perder la [batalla por la resolución] 125, de que ganara [Mauricio] Macri. Y todos hemos visto televisión y leído libros, y todos sabemos lo que dijo cada uno de cada cual. Me parece que no tiene autoridad para decir lo que dijo”, afirmó García, en un mensaje en el que aludió a los años en que Fernández criticaba a Cristina Kirchner y a su administración.

García tiene una relación de larga data con Cristina Kirchner y junto a otro kirchnerista histórico, Carlos “Cuto” Moreno, acompañó el desembarco de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Tras ganar la elección, Kicillof la nombró como su ministra de Gobierno.

Máximo Kirchner había calificado de “aventura personal” la intención del Presidente de presentarse para intentar la reelección. “No puede volver a pasar otra vez en un frente como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que llegan, inician una aventura personal. El poder no es para poner cara de víctima y yo no fui”, dijo el diputado en el congreso del PJ bonaerense, que se realizó el sábado, en Mar del Plata. “Cuando un compañero critica a otro, empieza a dejar de ser peronista”, le respondió Fernández en una entrevista radial.

“Tiene todo el derecho de querer presentarse como candidato, de hacer una línea interna. Lo que me parece es que el pueblo ya opinó el año pasado [en las elecciones]. No tengo la mínima autoridad de invalidar cualquier candidato, pero hay que reflexionar sobre qué está esperando la sociedad. A mí me gustaría que el presidente de la Nación discutiera hacia dónde orientamos el barco, qué vamos a discutir, [cómo vamos a] mitigar las consecuencias del acuerdo con el Fondo, qué vamos a hacer con los salarios”, dijo García a FM Futuröck.

La exministra de Gobierno de Axel Kicillof, que hoy lidera la bancada del gobernador en el Senado bonaerense, apoyó a Máximo Kirchner en la disputa interna: “Comparto que, cuando uno es parte de construcciones colectivas, no puede jugar aventuras individuales. Claramente, la declaraciones de Alberto, y de otros compañeros que lanzan candidaturas locales, las tienen que discutir dentro del espacio”.

En otro pasaje en el que apuntó contra Fernández, sostuvo que “de momentos dice que va a ser candidato” y, en otros, “que no va a ser candidato”. Consideró que eso “hay que clarificarlo”.

García es una de las impulsoras de la eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2023. “Ha refrendado que ella va a ser el ‘fiel de la balanza’ de cualquier decisión, no me imagino a nadie más dentro de nuestro espacio político. Luego, ella definirá si es candidata o no. No lo ha dicho taxativamente. A muchos de nosotros nos encantaría y vamos a hacer los posible para convencerla”, recalcó García.

