El lugar de la agresión a Milei | Lomas de Zamora, un bastión del PJ a prueba de escándalos y blindado para la oposición

El presidente Javier Milei tuvo una accidentada visita al centro comercial de Lomas de Zamora. Atacada a piedrazos, su caravana se frustró en cuestión de minutos y el jefe del Estado tuvo que salir rápido de ese terreno esquivo para su sello electoral y para las fuerzas que se oponen al peronismo local, en general. Lomas de Zamora es un municipio que el justicialismo domina, incluso a pesar de escándalos como el del exintendente Martín Insaurralde, con su navegación lujosa por el Mar Mediterráneo, a bordo del yate Bandido, acompañado por la modelo Sofía Clerici.

El actual jefe comunal es Federico Otermín, alfil del exjefe de Gabinete bonaerense. Es un aliado de Cristina Kirchner en la interna peronista. Su esposa, Daniela Vilar, es una dirigente lomense de La Cámpora que se desempeña como ministra de Ambiente del gobierno de Axel Kicillof.

En las elecciones del 7 de septiembre, cuando se elegirán 12 concejales, Otermín pondrá por primera vez en consideración su gestión, con Insaurralde fuera del juego público, pero presente tras bambalinas. Su lista para el Concejo Deliberante la encabeza Sol Tischik, la actual jefa de Gabinete.

Otermín e Insaurralde, en la campaña para las elecciones de Lomas de Zamora de 2023 X

La oposición lomense se concentra principalmente en La Libertad Avanza (LLA), donde milita Guillermo Viñuales, un exjefe de Gabinete de Insaurralde que sonaba como su posible sucesor, pero que se separó de la estructura del peronismo lomense en 2020, cuando renunció a su cargo en la intendencia y esgrimió críticas a Insaurralde por su acercamiento a La Cámpora.

Viñuales participó de la caravana de Milei, fue uno de los convocantes a acompañar el recorrido. Llamó a la militancia libertaria a encontrarse frente al supermercado Coto de Temperley. Tras la agresión al Presidente y a su comitiva, debió resguardarse de militantes que lo siguieron durante tres cuadras por la peatonal Laprida, según contó a LA NACION. Dijo que ya vivieron agresiones, pero “no de este tenor”. Afirmó que uno de los militantes libertarios atacados el lunes en Junín, antes de un acto del Presidente, es un candidato a consejero escolar por La Libertad Avanza en Lomas, y que vivieron situaciones tensas en la localidad de Turdera y en Laprida, la peatonal que es la principal arteria comercial de Lomas.

El armado de la lista de LLA (la encabeza Martín Uzquiza) generó enojos en dirigentes locales de Pro, que argumentan que la estructura local no fue consultada.

Guillermo Viñuales, exjefe de Gabinete de Insaurralde, actual dirigente de LLA en Lomas Twitter/@GVinuales

Sebastián Pareja, armador bonaerense de Milei, es oriundo del distrito. Y dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

El peronismo es favorito para seguir su senda victoriosa en el municipio. Bastión del expresidente Eduardo Duhalde, el distrito encadena administraciones peronistas: Jorge Rossi, Insaurralde, Otermín. En las elecciones de 2023, y a pesar de que entre las PASO y las generales de ese año estalló el escándalo de Insaurralde (se postulaba a concejal, pero renunció a la candidatura), Otermín ganó con el 49,8% de los votos.

¿Dinastía?

Un dirigente de larga trayectoria en la política lomense no descarta que Otermín y Vilar inauguren una dinastía en la intendencia y comiencen a alternarse en el poder. “Es todo dominio del municipio”, dice el dirigente consultado, que agrega que Otermín “tiene cada vez más impronta”, pero que “Insaurralde se mueve por detrás”. Luego del escándalo del yate, al exintendente no se lo volvió a ver en público.

“No le dieron renovación a ningún concejal”, destaca sobre el peronismo un dirigente opositor que afirma que el ataque a Milei conspira contra terceras fuerzas, como Somos Buenos Aires, que en el distrito comparten la UCR y la Coalición Cívica. Calcula que el PJ se quedará con siete concejales en la próxima elección, y LLA, con cinco.