El mensaje de Milei en medio del conflicto en Fate: “¿Cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?"

El presidente Javier Milei publicó en la noche del miércoles un mensaje en sus redes sociales en medio del conflicto por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, que decidió frenar su producción en la planta de San Fernando y despedir a más de 900 empleados.

A través de su cuenta de X, el mandatario emitió una primera reacción desde el inicio del conflicto aunque no mencionó directamente a la empresa. “¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?“, escribió Milei; a esa hora se encontraba rumbo a la ciudad de Washington, Estados Unidos, para la primera reunión del Consejo de Paz, impulsado por su par Donald Trump.

Luego, el Presidente apuntó: “Es más, defender prebendarios es de corruptos que abogan por violar la libertad y la propiedad”.

¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?

Es más, defender prebendarios es de corruptos que abogan por violar la libertad y la propiedad.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 19, 2026

El mensaje llegó en medio de las críticas de la oposición, que responsabilizó al Gobierno por el cierre de Fate, empresa que decidió no seguir fabricando neumáticos a raíz de las importaciones -que la administración libertaria liberó en su gran mayoría- de China. Es por esto que Milei contestó a quienes supuestamente no saben diferenciar entre la visión promercado y la de proempresa.

Algo similar ocurrió cuando el Presidente cruzó al CEO de Techint, Paolo Rocca, quien perdió una licitación para fabricar caños que transportarán el gas de Vaca Muerta con fines exportadores, ante la empresa india Welspun, que ofreció menores costos y mejores condiciones.

Cierre de Fate

Cientos de empleados de Fate aseguraron que se enteraron del cierre de la empresa cuando llegaron a sus puestos de trabajo y vieron un cartel del anuncio en una reja, por lo que se concentraron en la entrada del predio para reclamar la reapertura.

El empresario Javier Madanes Quintanilla -dueño de Fate- concentrará sus esfuerzos ahora en los negocios energéticos que lleva adelante con Aluar, otra de sus compañías insignia. No se definió aún qué se hará con el terreno de 40 hectáreas de San Fernando.

En la empresa aseguraron además que se pagarán todas las deuda a la red de proveedores y las indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos.

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", dice el comunicado enviado por los voceros de la empresa y que fue instalado en la entrada del predio.

“A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”, indica y luego completa: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, marca el texto sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde 2024.