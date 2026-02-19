Senado: el oficialismo apura el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

A la sombra de la polémica reforma laboral que discute ahora la Cámara de Diputados y bajo el lema forjado en la Casa Rosada de “delito de adulto, penas de adulto”, el oficialismo en el Senado confía en tener el suficiente apoyo de la oposición dialoguista para emitir dictamen de comisión este jueves al proyecto de ley de reforma al régimen penal juvenil.

La iniciativa fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y su eje principal pasa por la baja de la edad imputabilidad de 16 a 14 años con penas de prisión de cumplimiento en la misma condiciones que los adultos cuando se trate de delitos considerados graves, como el homicidio, el secuestro, el robo violento y el abuso sexual.

La idea del Gobierno y del oficialismo es poder tratar los cambios en el régimen penal la semana próxima, en una sesión que sería convocada para el jueves 26 del corriente. Así se acordó en una reunión virtual que la jefa del bloque oficialista en el Senado y principal impulsora del proyecto, Patricia Bullrich (Capital), mantuvo esta mañana con representantes de los bloques dialoguistas para organizar la agenda de la Cámara alta para la última semana de sesiones extraordinarias.

El proyecto va a ser discutido este jueves, a partir de las 14.30, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que se constituirá ese mismo día y será presidida por el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), que reemplazará en ese sitial a su compañero de bancada Juan Carlos Pagotto (La Rioja), que pasará a comandar, con el padrinazgo de Karina Milei y los primos Martín y Eduardo Menem, la estratégica comisión de Acuerdos.

Bullrich impulsó el proyecto de baja de la edad de imputabilidad cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad. Aquella iniciativa bajaba el umbral a los 13 años, pero al final el dictamen alcanzado en comisiones de Diputados lo fijó en 14 años, como en la mayoría de los países de Latinoamérica.

Bullrich se muestra confiada en que el proyecto obtendrá la luz verde de la comisión para poder llevarlo al recinto la semana próxima. Si surgiese alguna duda o controversia, la jefa de la bancada oficialista del Senado aspira a obtener la firmas en disidencia que hagan falta para emitir dictamen.

Sin embargo, los planes oficialistas podrían traspapelarse como consecuencia de los coletazos políticos del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, sobre todo tras la polémica generada por la aprobación en el Senado del polémico artículo 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedad.

Por lo pronto, la CGT anunció que convocará a un paro nacional para el mismo día de la sesión en la Cámara baja, que se prevé será este jueves, el mismo día que se reunirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para tratar los cambios en el régimen penal juvenil.

Iglesias embajador

La actividad en comisiones de este jueves comenzará por la mañana, con la constitución de la Comisión de Acuerdos, que quedará al mando del libertario riojano Pagotto, hombre de confianza de los primos Menem y, por carácter transitivo, de la hermana presidencial.

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

A la reunión, convocada para las 11, está citado el exdiputado nacional Fernando Iglesias, quien concurrirá a defender la decisión del Gobierno de designarlo en su doble rol de embajador ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea (UE).

El controvertido dirigente político exPro devenido en furioso libertario ya fue designado por decreto del Poder Ejecutivo el pasado 8 de enero, y ahora busca obtener el acuerdo del Senado.

Todo indica que no tendrá problemas para que la Comisión de Acuerdos le dé luz verde a su diploma, aunque se espera que antes deberá sostener un duro cruce verbal con algunos representantes del kirchnerismo. Si consigue dictamen, su nominación sería discutida en la eventual sesión del 26 de febrero, junto al régimen penal juvenil.