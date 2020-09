El ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Martín Mura, cruzó al oficialismo y defendió que la Ciudad "no es opulenta", como dijo el presidente, Alberto Fernández Crédito: Legislatura de la Ciudad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 14:56

La polémica por el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que se aprobara en comisiones del Senado el proyecto de ley que limita los recursos que el expresidente Mauricio Macri le había otorgado a la Ciudad por la transferencia de la Policía Federal. La medida provocó una ola de críticas entre los representantes de la oposición, entre los que se encuentra Martín Mura, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño.

En diálogo con el programa de radio Cada Mañana, Mura contó que expuso en el Senado durante el tratamiento de la ley que prevé recortar la coparticipación a la Ciudad y explicó: "El proyecto viene un poco a consolidar un paquete de medidas claramente inconstitucionales por no darle los fondos a la Ciudad como corresponde por el traslado de servicios, que genera un impacto enorme en las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires".

"Hace dos semanas se sacó un decreto que se anunció y ya el jueves empezamos a recibir, en promedio, en la ciudad 150 millones de pesos menos por día. Eso equivale a mil salarios de los policías por día", sostuvo el ministro.

"La Ciudad no es que tiene recursos excedentes. La Ciudad lo que tiene es 13 años de una administración que se ocupó de que las finanzas sean sustentables, no financiar gasto corriente con deuda. El fruto de mantener las cuentas ordenadas es lo que se ve en la Ciudad. No es que la Ciudad es opulenta, la Ciudad está bien gestionada", disparó, en respuesta a los dichos del presidente, Alberto Fernández, quien calificó de "opulenta" a la Capital Federal.

Además, el ministro porteño hizo referencia a la demanda que presentó el gobierno de la Ciudad contra el gobierno nacional por la quita de los 150 millones de pesos diarios de coparticipación federal. "Nosotros hicimos la presentación en la Corte pidiendo un amparo y que se revise el fondo. Los amparos son los que podrían generar que se corte la sangría diaria que ya está teniendo la Ciudad por este recorte brutal y que podamos ir a discutir el fondo. Y ahí sí, con los números en la mesa, explicar por qué los fondos que se estaban pasando estaban bien", indicó.

En tanto, Mura destacó el impacto de este recorte de fondos en la recaudación de CABA. "Este año suspendimos el plan de infraestructura. Llevamos los contratos a niveles esenciales. Para el año que viene tenemos una premisa que es garantizar los servicios esenciales y habrá que ver el resto del presupuesto cómo se ordena con esta quita", expresó. Y agregó: "Están todas las condiciones dadas para que la Corte falle y diga 'este no es el camino, vayan por el camino del consenso' como establece el federalismo fiscal".

Este jueves, en el Senado, se aprobó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda el proyecto, que quedó en condiciones de ser tratado la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Al exponer ante las comisiones, Mura calificó como "un guadañazo" los recortes decididos por Alberto Fernández, que estimó en 65.000 millones de pesos para el año próximo. "Esto equivale a seis meses de salarios de docentes y ocho meses de salarios de los profesionales de la salud. Un guadañazo de este tamaño pone en riesgo las finanzas de cualquier jurisdicción", ilustró el ministro de Hacienda porteño.