“El Negro” Álvarez no será precandidato a vicegobernador de Javier Milei en Córdoba

El humorista Carlos “El Negro” Álvarez oficializó el martes por la tarde la suspensión de su precandidatura a vicegobernador de Javier Milei en la provincia de Córdoba. “La verdad que la política no es lo mío”, precisó Álvarez horas después de recibir la oferta por parte del interventor del Partido Demócrata, Rodolfo Eiben.

En diálogo con Cadena 3, el humorista empezó por sincerarse. “Por un lado le tengo que agradecer a Rodolfo [Eiben] que me ofreció [participar]. Es un honor. Es un gusto. Por una cuestión de recuerdos de mi abuelo y mi viejo sobre el Partido Demócrata dije que sí”, admitió.

Para luego aclarar que “la política no es lo mío” y declinar su postulación: “Es por eso que me bajé. No por otra cosa. Ya he laburado demasiado estos años que me quedan. Ahora, lo único que quiero es tener tranquilidad, disfrutar y hacer algún show. Nada más. No pienso en otra cosa”.

Minutos después, remarcó que otra de las razones por las que había aceptado la propuesta fue por “sacarle votos al kirchnerismo”: “A mí no me gusta el kirchnerismo. Quizás lo que me seducía o atraía de aceptar la propuesta fue también intentar sacarles votos en las urnas”.

Más temprano, y en diálogo con LA NACION, Eiben aseguró que Álvarez ya había aceptado integrar la fórmula para la gobernación. Indicó que Milei no participó de las negociaciones pero sí estuvo al tanto de que el humorista se sumó. De la misma manera fue confirmado por el humorista.

En una entrevista previa con la misma cadena radial -y en el programa Siempre Juntos- “El Negro” dijo: “Tuve una charla con el precandidato a gobernador de Córdoba y él me convenció”. Aun así -a modo de primera advertencia- remarcó que no estaba del todo de acuerdo con algunas ideas de Javier Milei.

“Si hay cosas que no me gustan, se las voy a decir”, dijo y ejemplificó con la libre tenencia de armas. En ese sentido, anticipó de manera tajante: “Hay ideas que no me cierran. Así que si me bajan por eso, que me bajen”. En los últimos tramos del diálogo, la conductora dijo no verlo muy convencido y Álvarez disparó: “Puede ser”.