Javier Fernández, uno de los representantes del Gobierno en el organismo, rechazó el pedido de la oposición; los gastos por el coronavirus se auditarán recién en 2021 Fuente: Archivo

Laura Serra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 13:36

Tras una discusión intensa, la mayoría oficialista en la Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó la propuesta de sus pares de Juntos por el Cambio para iniciar de inmediato las tareas de control sobre los gastos del Estado durante la pandemiapor el coronavirus. Los representantes oficialistas enfatizaron que esas auditorías se realizarán el año próximo, una vez que concluya el actual ejercicio, ya que la ley impide a la AGN efectuar controles en tiempo real durante la gestión.

"Que quede claro: se va auditar (los gastos originados por) el COVID-19 -enfatizó el oficialista Juan Forlón-. Es mentira que no hay controles sobre los gastos de la pandemia; sí los hay: tenemos un control interno, a cargo de la SIGEN, y un control ex post, a cargo de la AGN. Por eso nuestra tarea hoy es abocarnos a la gestión anterior."

Forlón arremetió contra el anterior gobierno de Mauricio Macri. "¿O se piensan que no pasó nada en el anterior gobierno cuando se eliminó el Ministerio de Salud para crear una secretaría? ¿Que se hacían compras millonarias de medicamentos en el PAMI? -acicateó-. Hubo cosas, lo importante no es sólo lo que ocurre hoy. A la sociedad le interesa que cumplamos nuestro rol, que es auditar como venimos haciendo siempre: períodos anteriores".

Con esta postura, el oficialismo -con cuatro miembros- impuso su mayoría y rechazó la propuesta del auditor radical Alejandro Nieva, avalada por el presidente de la AGN Jesús Rodríguez, para que la AGN se aboque cuanto antes a controlar los gastos en los que incurrió el Estado durante la pandemia. No pudo estar presente en la sesión el tercer auditor por la oposición, Miguel Pichetto: pese a que fue designado por la Cámara de Diputados hace tres semanas, su asunción está pendiente porque Sergio Massa, presidente del cuerpo, recién le tomará juramento el martes próximo.

El auditor radical Alejandro Nieva Crédito: Twitter

Durante el debate, Nieva insistió en la necesidad de apurar las tareas de auditoría, máxime tras las denuncias sobre presuntos sobreprecios en la compra de alimentos y medicamentos por parte de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Para ello propuso readecuar el plan de acción anual de la Auditoría (aprobado el año pasado) e incluir los nuevos programas impulsados por el Gobierno, entre ellos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"Tenemos los recursos materiales y humanos para realizar las auditorías. Debemos abocarnos ya, no esperar al año próximo. No es una cuestión de que si queramos o no realizar los controles; es nuestra obligación -planteó Nieva-. Va a ser bueno para el Poder Ejecutivo que sienta que se los observa para que no se malgasten recursos públicos en medio de esta crisis económica."

La respuesta del oficialismo

El auditor oficialista Javier Fernández recordó a Nieva que, durante la presidencia del kirchnerista Ricardo Echegaray al frente de la AGN, en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, él había rechazado la posibilidad de que el organismo realizara informes de gestión de manera concomitante, es decir, en tiempo real.

"Nosotros no somos SIGEN más AGN. Nosotros somos la AGN y, por lo tanto, hacemos auditorías ex post", enfatizó Fernández. "Ahora bien, que los funcionarios de este gobierno tengan en claro que nosotros vamos a auditar los gastos del COVID-19. Cuando corresponda."

El presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, fue promotor junto con su par Alejandro Nieva de que el organismo de control audite los gastos de la pandemia Fuente: Archivo

En la misma línea se expresaron los auditores Gabriel Mihura Estrada y Graciela De la Rosa. "Las normas son claras. Dejemos de hacer politiquería con esta discusión", reclamó De la Rosa.

Sobre el final del debate, Rodríguez reconoció que la postura de la oposición estaba en minoría. "Mi sentimiento es de decepción -sostuvo-. Hay vastos sectores de la sociedad que esperan que hagamos nuestro trabajo, que es controlar los gastos del Gobierno. Esa es la aspiración del presidente (Alberto Fernández). Me consta. La emergencia no debe ser un límite para el control, sino que exige más control".