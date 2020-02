El oficialismo busca liberar dos vacantes de la Cámara Federal

Cuestiona los traslados, pero los jueces Bruglia y Bertuzzi dicen que son válidos

Candela Ini
2 de febrero de 2020

Durante el gobierno de Mauricio Macri la oposición cuestionó los métodos de nombramiento de jueces, que calificó de arbitrarios. Ahora, un sector del oficialismo quiere revertir algunos de esos movimientos.

El futuro de dos camaristas federales que ocupan cargos estratégicos inquieta a varios dirigentes del Gobierno. Mientras un sector del oficialismo asegura que estos cargos pronto estarán vacantes, los funcionarios judiciales aseguran que se mantendrán allí y legitiman la forma en que fueron trasladados.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ocuparon un rol clave en el avance de las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus dirigentes afines.

Confirmaron, en la mayoría de los casos, las decisiones tomadas por los jueces de primera instancia, desde procesamientos hasta órdenes de prisión preventiva, y convalidaron las declaraciones de los arrepentidos en casos como el de los cuadernos de las coimas. La vicepresidenta Cristina Kirchner los enmarcó, en sus declaraciones, como parte del aparato mediático judicial que calificó de lawfare.

Los jueces que ocupan la Sala I de la Cámara Federal porteña fueron trasladados en 2018 para cubrir las vacantes que dejaron Eduardo Freiler -removido a través de un juicio político- y Jorge Ballestero, que renunció mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba en su contra tras el fallo que causó la excarcelación del empresario Cristóbal López.

Sus traslados, que lograron la mayoría oficialista en el Consejo, fueron duramente cuestionados por el kirchnerismo y legitimados por el macrismo. Ambos pasaron de los tribunales orales a la Cámara Federal por la vía del traslado y no por la vía del concurso.

La Cámara tiene dos salas con tres cargos cada una. Hay dos vacantes. Quienes representan al oficialismo en el Consejo de la Magistratura consideran que en la Cámara Federal no hay dos vacantes, si no cuatro. Así dan por sentado que Bruglia y Bertuzzi no seguirán en sus cargos.

Al referirse a la situación de Bruglia, insisten en que el magistrado iniciará en febrero los trámites para jubilarse. Sin embargo, él niega tener planes de jubilarse y sostiene la validez de su traslado escudándose en una acordada de la Corte en la que se indicó que si bien la de los traslados es una vía excepcional, es válida.

Por otro lado, no hay un proyecto presentado en el Consejo para revertir los traslados. En caso de que existiera ese proyecto, tampoco posee el oficialismo la mayoría compleja requerida por el reglamento de traslados, que equivale a nueve votos. Y, según supo LA NACION de fuentes del Gobierno, tampoco hay intenciones de firmar un decreto para revertirlos. Se realizaron 17 traslados durante el gobierno de Macri, pero solo los de Bruglia y Bertuzzi son señalados.

Los pliegos

El gobierno retiró los 60 pliegos que habían obtenido aval en la Comisión de Acuerdos del Senado y anunció que estudiará los 128 que había enviado el Poder Ejecutivo durante la conducción de Mauricio Macri.

Macri hizo lo propio cuando asumió, en 2015: retiró los pliegos que no había tratado el Senado y que habían sido enviados por el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, sin embargo, se retiraron todos los pliegos, incluso los que habían tenido dictamen.

De los 60 que se retiraron y que habían tenido dictamen del Senado, había algunos de jueces, de fiscales y otros de defensores oficiales. Los otros 128 no habían obtenido el aval de la Comisión de Acuerdos. Ahora todos deberán pasar por la mirada del Presidente.

Uno de los cargos más cotizados para cubrir es el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral, que se disputa entre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y el juez Laureano Durán.

El gobierno de Macri había pedido, a través de su representante en el Consejo de la Magistratura, el juicio político y la destitución de Ramos Padilla, que instruye la causa conocida como caso D'Alessio. Un sector del oficialismo sostiene que ese juzgado debería quedar a cargo de Ramos Padilla.

Sin embargo, a pesar del buen desempeño de Ramos Padilla -que quedó primero en el concurso para cubrir ese juzgado-, fuentes que monitorean de cerca el asunto indican que Durán tiene más chances de quedar como titular del juzgado. Durán, que fue elegido por Macri, cuenta con el aval de un sector del peronismo.