Opositores y exsocios del Gobierno salen a buscar outsiders para desafiar a Javier Milei en 2027

La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada hace más de dos años, en un contexto de irrupción de outsiders en la política mundial de los últimos tiempos, abrió un debate entre los especialistas: ¿se trata de un fenómeno transitorio o una nueva realidad en la política argentina?

En ese contexto y con vistas a las próximas elecciones presidenciales, referentes de partidos tradicionales, gremialistas o dirigentes opositores a La Libertad Avanza (LLA) salieron a buscar representantes de la sociedad civil para desafiar a Milei en 2027.

Por caso, el espacio Consolidación Argentina realizará esta tarde un acto en la localidad de Lanús para posicionarse de cara a la disputa del año próximo. Se trata de un conglomerado de dirigentes que reúne a expresiones del peronismo, del sindicalismo e incluso exlibertarios, como Eugenio Casielles, que promueven la eventual candidatura a presidente del pastor evangélico y animador televisivo Dante Gebel. Si bien Gebel no estará presente en el evento, avala el operativo para instalar su nombre en la carrera electoral.

A su vez, Mauricio Macri, titular de Pro, no descarta reclutar a un outsider para plantar una alternativa a Milei en 2027. De hecho, intentó sin éxito seducir a Marcos Galperin, el fundador de MercadoLibre. Los jefes de Provincias Unidas, el frente que reúne a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros, también contempla convocar a una figura disruptiva. “Puede ser un outsider, un gobernador o un dirigente de una institución que representen nuestras ideas”, dicen desde ese grupo. En privado, admiten que deben buscar opciones en la sociedad civil porque la mayoría de los dirigentes políticos tienen un alto nivel de rechazo en los sondeos de opinión pública.

Macri intentó seducir a Galperin con una candidatura Archivo

¿Por qué la oposición sale a reclutar outsiders? Mientras algunos especialistas sostienen que son un síntoma del descontento de la época, otros aseguran que se trata de un cambio de paradigma.

“No cambiaron los políticos, sino la mente de la gente”, sentencia el consultor político Jaime Durán Barba. Desde Ecuador, el ideólogo del derrotero de Mauricio Macri al sillón de Rivadavia plantea: “Las instituciones creadas a partir de la Revolución Industrial colapsaron ante la avalancha del Internet”. Dice basarse en el informático Alex Pentland al afirmar que las nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial, “produjeron otro ser humano”.

Jaime Durán Barba Fabián Marelli - Archivo

El asesor recuerda la experiencia de Cambiemos para plantear su punto: “A Macri le dije que ya nadie lee los programas de gobierno, hoy importa más un meme. No me gusta decirlo, pero es así”. Paradójicamente, esboza que la comunicación “volvió a una forma primitiva, propia de las fogatas de nuestros ancestros”. “La gente ya no es individual, vive en comunidades virtuales. Lo que importa es tener likes o un sentido de pertenencia”, señala Durán Barba.

Juan Manuel Aurelio considera que Milei surge como una respuesta al “proceso de desgaste de todas las formas de la política”. “La gente lo elige por su factor novedoso, disruptivo y diferente. Hoy por hoy, gran parte de la sociedad apuesta a que este proceso sea exitoso, aunque con opiniones repartidas”, indica.

“Aunque no existen referentes que se muestren como alternativa, las estructuras siguen existiendo y teniendo peso. No creo en la muerte de la política tradicional, lo mismo decían cuando ganó Macri en el 2015 y en el 2019 volvió el peronismo”, recuerda el director de Aresco.

En cuanto a los outsiders, Durán Barba los describe como “reaccionarios pero conscientes, porque responden a una demanda". "Estamos en una nueva etapa de la política, en la que se destruyó la forma de comunicarse. Más que por razonamientos, la gente se comunica por sentimientos. Un meme mueve votos”, agrega el exconsejero de Macri. En ese sentido, Durán Barba cree que Milei “entra en un esquema donde lo que importa es romper con lo anterior”, porque "invoca a las sensaciones”.

Donald Trump usando la freidora durante un acto de campaña en la cocina de un Mcdonald's

“El estilo tradicional de líderes caducó”, apunta el consultor y explica: “Los nuevos outsiders son producto del Internet, que controlan la agenda a través del espectáculo y conductas estrafalarias como técnica de comunicación política”. Y ejemplificó: “Ningún presidente americano hubiera ido a freír papas a un McDonald’s. Son personas que la clase popular ve y dice ‘es como yo’. Donald Trump en Estados Unidos, Zohran Mamdani, Milei, Daniel Noboa en Ecuador hacen campañas divertidas, las cuales siempre le ganan a las aburridas”.

En cambio, el sociólogo y doctor en filosofía Marcos Novaro remarca que “no hay que exagerar la capacidad de los outsiders para decir que transforman el sistema“.

“Milei es un outsider dentro de un sistema que lo condiciona. Hay demandas que existían antes que él, las cuales se estaban atendiendo mal”, detalla Novaro. Y completa: “Milei no creó la demanda de su liderazgo, sino que encontró una que Juntos por el Cambio estaba atendiendo mal y se la arrebató”.

En ese contexto, Novaro destaca que “las tradiciones políticas siguen siendo las de las últimas décadas”. “Fue la oferta política la que se radicalizó, pero la demanda no tanto. Milei puede ser todo lo innovador que quiera, pero tiene que acomodarse a ciertas realidades. El peronismo sigue siendo la principal oposición y sigue anclando el sistema", puntualizó.

“No es que el outsider arrasa con todo y hace lo que se le canta. Eso no existe”, resume Novaro.

Gustavo Córdoba resalta que "los outsiders son una cuestión de marketing", ya que tienen “poca profundidad y estudio”. El director de la consultora Zuban Córdoba subraya que estos fenómenos “son potentes en tanto y en cuanto sepan interpretar el clima de época”. "En sí mismos, no van a ningún lado. Milei interpretó la bronca de una buena parte de los argentinos, a quienes nadie dio la posibilidad de participar en el futuro”, agregó Córdoba.

La mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni Presidencia

Por su parte, Ernesto Calvo, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Maryland, señala que “Milei es un outsider nuevo pero del movimiento antipolítica, que en general responde a las derechas sin representación”.

Para Calvo, “estos líderes no vienen a salvar la política de la desconfianza o la falta de interés, sino que surgen de un sector bastante definido”.

Además, Calvo considera que no representa al “voto bronca”, porque “hay gente que está entusiasmada con él”. De todos modos, sopesa que “lleva dos años de Presidencia, veremos si construye un partido estable”. "Hay que darle tiempo para ver si es un Perón o un cometa Halley”, indica.

Marcos Novaro MARIANA ARAUJO

Carlos Fara también relativiza el fenómeno outsider: “No pasamos a la regla de que ahora somos outsiders. Fuera de los que acompañaron a Milei en las listas provinciales, en 2023 y 2025 hubo poco y nada. Los que ganaron o lograron renovar eran de carrera política”. De todos modos, el analista de opinión pública opina que “cada tanto, la política necesita mover la estantería”.

Carlos Fara

“Me parece que siempre que haya una oxigenación de la política desde la sociedad, sea como sea, es bienvenida. Es que los outsiders de todo tipo llegan porque los tienen una carrera política hacen algo mal. Después, como hagan su rol es otro tema que la sociedad ya juzgará”, considera el consultor titular de Fara Veggetti.

En ese marco, Julio Burdman, consultor y director de Observatorio Electoral Data opina, cree que Milei “hizo un cambio en la oferta política: se parece más a lo que fue el roquismo y el peronismo, que transformaron el sistema”

Burdman opina que “el fenómeno Milei implica reescribir la literatura sobre qué es un outsider”, ya que ese concepto solía responder a una figura que “traía una popularidad externa a un partido convencional”.

“Esto no viene a oxigenar la política, viene a cambiarla. Es el derrumbe del sistema y la creación de algo nuevo con gente nueva, aunque su Gobierno no lo sea”, añade.