El PJ cierra filas detrás de Cristina Kirchner y lanza una ofensiva judicial y diplomática para frenar su condena

El peronismo se reagrupa y planifica un contraataque ante un posible fallo adverso de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El máximo tribunal podría definir en los próximos días si confirma o no la condena a seis años de prisión a la exvicepresidenta, y el Partido Justicialista (PJ) ya se mueve en dos frentes: el judicial y el internacional. La consigna es clara: frenar lo que denuncian como una proscripción política.

“Nosotros no vamos a dejar pasar la proscripción así nomás. No por Cristina, sino porque cuando se proscribe, se proscribe a un sector de la sociedad”, advirtió este lunes el diputado Leopoldo Moreau en declaraciones a Futurock. “El juicio fue un mamarracho. No se presentó una sola prueba, ni documental ni testimonial. Lo mínimo que debería hacer una Corte seria es revisar el expediente”, remató.

El diputado Leopoldo Moreau Hernán Zenteno

Si el máximo tribunal rechaza su planteo antes del 19 de julio, cuando vence el plazo para presentar candidaturas, la exvicepresidenta deberá cumplir arresto y no podrá postularse como diputada bonaerense, tal como anunció el lunes pasado.

“Lo que estamos pidiendo es que la Corte abra el recurso, que revise la causa. No estamos pidiendo otra cosa”, dijo a LA NACION un alfil de la exvicepresidenta. “Hay elementos de parcialidad en el proceso”, consideró.

El despliegue internacional del PJ ya está en marcha y tiene epicentro en el Instituto Patria. Según pudo reconstruir LA NACION, desde allí se activaron gestiones diplomáticas con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a través de su principal asesor, Celso Amorim. En paralelo, se impulsó un pronunciamiento del Grupo de Puebla, coordinado por su fundador Marco Enríquez-Ominami junto al diputado Eduardo Valdés. El borrador comenzó a circular durante el fin de semana en un grupo de WhatsApp compartido por referentes del espacio, y tras intercambios y correcciones, fue firmado y difundido este lunes por expresidentes y líderes progresistas de la región. El documento denuncia una “clara persecución política” contra Cristina Kirchner y califica la condena en su contra como una “sentencia viciada por la parcialidad”.

En el texto se afirma que la causa Vialidad fue “promovida por el gobierno de Mauricio Macri para condenar a una persona inocente”, y se alerta sobre un intento de “disciplinar al peronismo” y “aniquilar la posibilidad de Justicia Social”. También se convoca a la comunidad internacional a seguir de cerca el caso, ante el “riesgo de afectación grave al equilibrio democrático”.

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) sin pretender mediatizar la resolución definitiva que se adopte por la Corte Suprema Argentina, denunciamos frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación…

El frente exterior no se agota en las firmas. Según indicó Moreau en la entrevista radial, la estrategia contempla también protestas frente a embajadas argentinas en distintas capitales del mundo. “Sé que hubo conversaciones con Jean-Luc Mélenchon”, deslizó un dirigente peronista a LA NACION, en referencia a los contactos con el referente de la izquierda francesa.

En paralelo, el brazo jurídico estará en manos del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, y -se presume- del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, uno de sus hombres de mayor confianza. Se trabaja en posibles presentaciones ante organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de una estrategia de revisión legal si la Corte ratifica la condena.

El PJ celebrará esta tarde un acto en su sede de la calle Matheu por el Día de la Resistencia Peronista, en conmemoración de los fusilamientos de José León Suárez. Pero más allá del homenaje, el encuentro tendrá un objetivo político inmediato: afinar la estrategia común y distribuir responsabilidades de cara a un fallo que se percibe inminente.

NO NOS HAN VENCIDO ✌🏼



A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, nos encontramos en la sede del Partido para conmemorar el Día de la Resistencia Peronista.



Nos vemos este lunes 9 de junio desde las 17 hs. en Matheu 130.

“Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder haces es evitar que vuelva el pueblo”, tuiteó Cristina Kirchner el sábado, desde Corrientes.

En el peronismo sostienen que no está en juego solo el futuro judicial de su jefa política, sino el derecho de un sector significativo de la sociedad a ser representado. Ese diagnóstico, compartido incluso entre dirigentes que han tomado distancia de su figura, basta para que, una vez más, el PJ cierre filas detrás de Cristina.