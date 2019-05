El PJ federal rechazó la presión del kirchnerismo por alcanzar un acuerdo

Massa, Schiaretti, Lavagna, Urtubey y Pichetto Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

Schiaretti, Pichetto y Urtubey descartaron la posibilidad de competir en una PASO con la flamante fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner

CÓRDOBA.- El gobernador cordobés Juan Schiaretti no esperó a la reunión de mañana con los socios fundadores del peronismo federal y con Roberto Lavagna . Antes ratificó que el espacio irá con candidato propio y descartó un acercamiento a la dupla de Alberto Fernández y Cristina Kirchner , en un intento por frenar la embestida kirchnerista por cerrar un acuerdo amplio con el resto del peronismo.

"Alternativa Federal tendrá fórmula presidencial propia; habrá una tercera vía", definió Schiaretti.

De paso, el gobernador envió un mensaje a Sergio Massa , quien se muestra más dispuesto a negociar con Unidad Ciudadana .

El encuentro de mañana incluirá a Miguel Ángel Pichetto , a Juan Manuel Urtubey , a Massa -todos anotados en la carrera presidencial- y a Lavagna, quien ayer anunció su candidatura, pero evitó confirmar si acepta disputar una primaria contra otros postulantes.

En el resto de Alternativa Federal, la coincidencia sobre ese punto es plena: creen que no hay otra opción que una PASO.

Hoy se definirá si a la reunión suman el socialista Miguel Lifschitz y Margarita Stolbizer , del partido GEN.

"El objetivo es establecer un plan de acción y los pasos a seguir; los gobernadores serán convocados después, más cerca del cierre de listas", dijeron a LA NACION quienes están trabajando en la organización.

Schiaretti, Pichetto y Urtubey tienen un discurso homogéneo respecto de su negativa a negociar con Fernández-Kirchner y de competir contra ellos en una PASO. Después del anuncio, ratificaron que construyen una alternativa a la grieta. Entienden que la nueva fórmula "no cambió nada; el kirchnerismo sigue siendo kirchnerismo".

En declaraciones al Canal 10 de Córdoba, Schiaretti negó que Alberto Fernández lo haya llamado y reiteró que no opina de las decisiones de otras fuerzas. "El peronismo federal tiene que tener una oferta propia; no vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", definió.

Urtubey, en diálogo con La Red, adhirió a esa postura: "Competiremos contra ellos; el anuncio no cambia el mapa político; la expresidenta se mantiene en su propio círculo". Para Pichetto, Kirchner "reitera métodos", pero "la centralidad está en su candidatura, ella no se bajó. La centralidad del poder, de los votos, está en su candidatura. Es análisis puro. Ella sigue siendo el poder", dijo a radio Mitre.

Los cálculos de Massa

Massa duda de que la fórmula sea definitiva; cree que la senadora dará un paso al costado y por eso coquetea con la idea de un acuerdo amplio. Ratificó su precandidatura y el fin de semana conversó con el cordobés. Schiaretti preferiría que compitiera por la gobernación de Buenos Aires, donde la fuerza no tiene un referente de peso, pero el tigrense ya rechazó varias veces la opción.

Pichetto quiere acelerar definiciones. "Se acaba el tiempo. Hay que decidir. Hay que plantear una definición respecto del liderazgo. El programa lo tenemos. Sin candidatura no hay proyecto, no hay política. Hay que hacerlo rápido, de lo contrario el proceso puede llegar a diluirse", planteó. Schiaretti, en cambio, aparece menos urgido: "Al candidato lo vamos a elegir entre todos antes del 22 de junio. Pero hay que bajar la ansiedad: falta un mes, que en tiempos de la Argentina es un siglo".

Para ese núcleo los mensajes de los gobernadores que "celebraron" el anuncio de Cristina Kirchner no son motivo de preocupación; así se mostraron frente a las manifestaciones de Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Casas (La Rioja) y Domingo Peppo (Chaco) Alternativa Federal.

"Siempre fue claro que en las provincias cada uno hacía los acuerdos que le parecía; la negociación nacional va por otro lado", ilustraron cerca de Urtubey.

Desde el círculo de Schiaretti señalaron que hay varios mandatarios que tendrán "más libertad" para moverse después de las elecciones en sus distritos.

"No vemos una migración; empezarán a jugar más adelante en el contexto nacional", señaló el dirigente.

Respecto de Mauricio Macri, Schiaretti afirmó que no lo llamó para pedirle "alianza", sino que le dijo que lo convocaría "para hablar de los puntos que él fijo y no sé qué otras cosas. No creo que me llame para tentarme para alguna cosa". La reunión será esta tarde.

Un espacio con un programa común pero con diferencias políticas

Sergio Massa, líder del Frente Renovador

"Por mezquindades no podemos ser funcionales a que Macri siga en el gobierno"

Unas PASO de todo el PJ: Aupado en el mandato de los gobernadores, Massa busca un acuerdo con Alberto Fernández

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

"No vamos a formar parte de una alianza con el kirchnerismo ni Cambiemos"

La tercera vía: Busca encolumnar a los socios de Alternativa Federal ante la fuga de gobernadores

Roberto Lavagna, exministro de Economía

"Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta"

El consenso o la interna: Confirmó su candidatura, pero no aún si acepta competir en las PASO, como quieren sus aliados

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta

"Somos un espacio diferente: vamos a competir frente al kirchnerismo"

Sin cambios de guión: No se apartó de su postura inicial: pelear su candidatura a través de las PASO y por la tercera vía

Miguel Ángel Pichetto, senador nacional

"Se acaba el tiempo. Hay que decidir. El programa lo tenemos, falta la candidatura"

Codo a codo con Lavagna: Largó como candidato, pero hace semanas construye para Lavagna y aspira a ser su vicepresidente