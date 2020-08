El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sigue apostando a avances lentos pero permanentes en su plan de reaperturas en la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 12:11

Tres pasos para adelante, tres para atrás. y uno adelante. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se dispone a anunciar en los próximos días, junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la continuidad de la cuarentena por otras dos semanas. Y al igual que hace quince días, recalcan en Parque Patricios, habrá avances, a cuentagotas pero palpables, en el camino del plan de 6 etapas y 100 protocolos planteado por la ciudad a mediados de julio.

"Nunca dijimos qué rubros iban a abrir ahora", afirmaron esta mañana cerca del jefe de gobierno, que ayer conversó con el Presidente por la continuidad de la cuarentena. La autorización para deportes individuales (tenis, golf, remo y hasta turf) y para abrir locales comerciales en avenidas se sumarían finalmente a la lista de autorizados, quedando relegados otros rubros sensibles como la gastronomía al aire libre y la demarcación en espacios públicos como plazas y take away. De la fase 2, sólo se autorizó hace diez días la reapertura de industrias en la ciudad. "La gente tiene que sentir que va hacia adelante de alguna forma", explicaron cerca del jefe de gobierno luego de la primera negociación con Fernández y antes de una esperable durísima conversación con Kicillof, aún sin fecha.

Lejos están, por el momento, actividades de la etapa 3, como la reapertura de cementerios, eventos religiosos con tope, shoppings y atención médica sin tratamiento. Ni hablar de las reuniones sociales en espacios abiertos con tope de diez personas, las calesitas en las plazas y el servicio doméstico para no residentes, incluidas en la fase 4, o la vuelta del teatro y reuniones sociales en espacios cerrados, incluidos en la fase 5. Ciencia ficción parece hoy la etapa 6, con eventos deportivos masivos y boliches abiertos, mientras la reapertura de las escuelas ni siquiera aparece en ese plan.

"Vamos a avanzar con la apertura de algunas actividades, de poco impacto en la movilidad, de forma gradual y con mucho cuidado, como lo venimos haciendo desde el día que presentamos el plan de puesta en marcha de la Ciudad", reiteraron desde el gobierno porteño, cuidadosos en su vínculo con la Casa Rosada.

También agregaron que revisarán "la evolución de los datos" de los últimos 15 días, para llevar la propuesta de actividades y "definirla" entre jueves y viernes.

En el gobierno porteño dicen que no tomaron como una "presión" las palabras del expresidente Mauricio Macri en contra de la "cuarentena sin salida", que según habría afirmado el ex mandatario en la reunión de ayer de Juntos por el Cambio, "no va más". "Macri se enfocó en la cuarentena bonaerense, dijo que no iba más de manera estricta. Y acompañó el plan de puesta en marcha que estamos llevando en la Ciudad", afirmaron desde el gobierno porteño. "Acordamos que vamos a acordar", repite Rodríguez Larreta a quienes dudan de su estilo gradualista, mientras se prepara para una nueva reunión con Fernández y Kicillof en la que se definirán los pasos a seguir.