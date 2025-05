El presidente de Israel rechazó expresiones atribuidas erróneamente a Carlos Pagni

El presidente de Israel, Isaac Herzog, se sumó a las voces que expresaron su “más enérgico rechazo” a una editorial de LA NACION del periodista Carlos Pagni, a quien le atribuyen una afirmación que nunca hizo.

Al ratificar su invitación a Javier Milei para que visite su país y fortalecer, así, el “vínculo especial entre nuestras naciones”, el presidente de Israel condenó “el uso de imágenes nazis por parte de un periodista argentino en contra” del mandatario argentino.

“Es una comparación absurda y ofensiva: una distorsión de la historia y una peligrosa trivialización de los crímenes nazis. No hay comparación posible con los nazis, cuyos crímenes constituyen la mancha más oscura de la historia de la humanidad”, expuso Herzog en las redes sociales.

Las duras expresiones de Herzog, al igual que las críticas previas del presidente argentino y del comunicado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), tergiversa los argumentos de Pagni, que provienen originalmente de su editorial en LN+.

El jefe de Estado israelí agradeció la amistad y el apoyo de Milei a Israel y al pueblo judío “con valentía y claridad moral, especialmente en tiempos difíciles”.

Herzog se pronunció luego de recibir el saludo del embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, al celebrarse el Día de la Independencia de ese país. El jefe de la misión diplomática extendió las congratulaciones de Milei al primer ministro, Benjamin Netanyahu.

“Es una alegría y un orgullo saber que los lazos entre la Argentina e Israel están más firmes y fuertes que nunca, unidos por dos pilares fundamentales: la libertad y la democracia”, declaró el embajador argentino.

Por su parte, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, expresó también su “enérgica condena a la reciente comparación hecha por un periodista argentino, que comparó al presidente Milei con Adolf Hitler antes de su ascenso al poder”.

“Este tipo de retórica no solo es históricamente falsa y moralmente indefendible, sino que representa una peligrosa trivialización del Holocausto y una preocupante decadencia de los estándares del discurso público”, dijo el funcionario del gobierno de Netanyahu. Comparar a un líder democrático que defiende la libertad y la dignidad humana con uno de los mayores perpetradores del mal en la historia de la humanidad es una afrenta a la memoria, a la verdad y a la responsabilidad que debe asumir el periodismo en cualquier sociedad democrática.

Las críticas del ministro israelí fueron replicadas en X por el cineasta Sebastián Oría, publicista de las campañas de Javier Milei de 2021 y 2023 y director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia de la Nación. Posteriormente, el propio Milei retuiteó el mensaje de su funcionario.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el embajador de la Argentina, el rabino Axel Wahnish X

Lo que dijo Pagni

El periodista argentino nunca vinculó la llegada de Milei al poder con el proceso que derivó en la asunción de Hitler. En cambio, planteó los riesgos a los que se enfrenta el mundo, a partir de la incomunicación que caracteriza el actual momento de la política global.

Llegó a esa reflexión a partir de la foto que se sacaron en la Basílica de San Pedro, el sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodimir Zelensky. “Interesa esta imagen por su rareza. Más allá de que Trump tiene un conflicto con Zelensky, y una mayor proximidad con Vladimir Putin que su antecesor Joe Biden, dos personas pueden dialogar en un mundo desarticulado, fragmentado y convertido en una especie de Torre de Babel”, señaló Pagni.

Fue entonces cuando citó el libro “Hitler: a 30 días del poder”, del historiador norteamericano Henry Ashby Turner. “El autor –recordó Pagni- sostiene de manera muy contundente que era muy difícil que Hitler llegara al poder, y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes: una Torre de Babel. Cada uno pensaba que el otro iba a hacer algo distinto de lo que efectivamente quería hacer. ¿Por qué se produjo eso? Por incomunicación. La tesis de Turner es que la incomunicación genera el caos. La incomunicación engendra monstruos, como diría Hitler”.

A continuación, mencionó que estamos “en un mundo y en un país muy dominado por ese fenómeno” de la incomunicación. “Tanto que Milei tuvo que pedir disculpas por haber insultado al Papa. Dio una explicación un poco extraña, diciendo que lo insultó porque, dada su condición de pensador anarcocapitalista, no podía entender el rol de un líder comunitario. Eso no justifica los insultos. Pero hay una estrategia de agresividad que se manifiesta también, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, en los ataques a la prensa", dijo. Y agregó que “el factor que más moviliza políticamente a las sociedades es el odio, la bronca, la furia; ir contra algo, no a favor de algo”.

Según su visión, “esto después se implementa con técnicas de comunicación que vemos aquí, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña con el Brexit. Probablemente todo nació en Italia con Cinco Estrellas. Es una forma de ejercicio de la democracia que la corroe desde adentro, porque la democracia supone comunicación, intercambio de mensajes entre la gente y los dirigentes, y entre los dirigentes entre sí”.

El periodista reflejó, así, argumentos muy discutidos entre historiadores y académicos de todo el mundo sobre el riesgo a futuro de reproducir dinámicas de polarización extrema.