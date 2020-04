La CGT le pedirá al Presidente flexibilizar la cuarentena para algunos sectores Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Después de gesto de Alberto Fernández con el líder camionero, Hugo Moyano , el Presidente recibe a la cúpula de la CGT que, preocupados por el impacto de la crisis en el trabajo, le pedirá la flexibilización de la cuarentena para varios sectores, en el marco de la emergencia por el coronavirus Covid-19 .

"Le vamos a llevar al Presidente nuestra preocupación en el mundo laboral. La economía ya estaba afectada por la herencia recibida y ahora se afectó más con esta pandemia. Queremos ver si es factible que la gente vuelva a trabajar en algunas actividades cuando termine esta etapa de la cuarentena" dijo en la previa del encuentro el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez.

El jefe del Estado también analizará con los gremialistas la viabilidad de formar un comité de crisis en el que también estén incluidos los empresarios con el objetivo de seguir el impacto de la pandemia en la economía, conocer detalles del plan del Gobierno para salir de la cuarentena y monitorear la situación laboral.

En este punto, en diálogo con el Destape Radio, Rodríguez resaltó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohibió los despidos y suspensiones por 60 días que firmó el Presidente. "En este momento no se puede tolerar ningún despido ni suspensión. Debe mantenerse el empleo y en lo posible que los salarios recuperen el poder adquisitivo. Me parece totalmente injusto si le quieren bajar los sueldos a los trabajadores que hoy no pueden ir a trabajar. Los sueldos ya vienen perdiendo", agregó.

Al encuentro, que comenzó a las 13 en la quinta presidencial de Olivos, llegaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uucra), Antonio Caló (UOM), Armando Cavalieri (Comercio) y Rodríguez. El Presidente está acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.