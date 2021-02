El recuerdo de Eduardo Duhalde: "Era un amigo con el que no se podía pelear"

Eduardo Duhalde dijo que la última vez que lo vio a Carlos Menem lo descubrió "muy deteriorado"

14 de febrero de 2021 • 17:28

Eduardo Duhalde, el compañero de fórmula de Carlos Menem en 1989, que transitó el menemismo como vicepresidente y luego como gobernador bonaerense, recordó al exmandatario fallecido este domingo como "un amigo, alguien con el que no se podía pelear". Lo había visto recientemente y estaba al tanto del estado de salud por comunicaciones periódicas con su círculo más cercano.

"Me considero un amigo de Carlos Menem. Lo acompañé, fue un hombre de bien. Alguien con el que no se podía pelear, al que no le gustaban los cruces fuertes. En ese sentido, era como Nicolino 'El Intocable' Locche fue en el boxeo, esquivaba las discusiones fuertes", describió Duhalde, en diálogo con LA NACION, con un tono que dejaba notar su consternación.

"Con algarabía, se había planteado que la economía de mercado venía a resolver todo. Pero los recuerdos son tantos, que me cuesta destacar uno en particular", resumió el también expresidente.

Menem y Duhalde en la campaña "Síganme", en 1989 Fuente: Archivo

Duhalde estuvo al tanto de la situación de Menem en sus últimos momentos, según afirmó a LA NACION: "Día por medio hablaba con Zulemita o con [Alberto] Kohan para saber sobre su estado. Y estaba con ganas de visitarlo, de verlo".

"La última vez que lo vi fue hace un tiempo y el periodismo se encargó de que las fotos que nos tomamos trascendieran y fueran ampliamente difundidas. Estaba deteriorado, yendo solo de la cama al sillón", recordó Duhalde al referirse a las últimas fotografías en las que se lo vio junto a Menem, que compartió también con Kohan y Zulemita el 14 de mayo de 2019. Se cumplían 30 años del triunfo electoral que consagró a la fórmula Menem-Duhalde y dio comienzo a los diez años de gobierno menemista.

