El representante argentino ante el FMI reveló cómo sigue el organismo el debate en el Congreso tras la renuncia de Máximo

La renuncia de Máximo Kirchner a la conducción de la bancada oficialista en Diputados cortó con la aparente calma que reinaba en el Gobierno luego de anunciar un principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta mañana, el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, reveló que en Washington están “pendientes y ocupados” sobre cómo avanzará la iniciativa en el Congreso, ante la fragmentación que podría producirse en el oficialismo y frente a la postura de la oposición, que aún es una incógnita.

El funcionario que actuó con sinergia con el ministro de Economía, Martín Guzmán, se mostró cauto y evitó cuestionar públicamente al jefe de La Cámpora, que fustigó la estrategia del tándem frente a la negociación, sin nombrarlos particularmente. “No nos corresponde a nosotros, ni a mí, andar juzgando la conducta ni la visión legítima de los referentes de nuestro espacio”, se limitó a decir.

Tras el vendaval que originó la misiva con la que Máximo Kirchner se despidió de la conducción del bloque del Frente de Todos, Chodos relativizó el episodio e intentó explicar que en el FMI ya se observaba desde antes el derrotero en el Congreso.

Chodos y Guzmán, frente a Kozack, Cubeddu y Alleyne, en el Palacio de Hacienda LA NACION

“Obviamente hay una preocupación por el trámite legislativo, a partir de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, que decidió que esto pase por el Congreso para cortar con una tradición de 22 programas con el FMI que fueron discutidos y cerrados a espaldas de la sociedad. Recordemos por qué va a pasar por el Congreso, no es un hecho natural, es un hecho inédito”, planteó Chodos en Radio Urbana Play.

Pese a que en su primera definición habló de “preocupación” en el FMI, luego se desdijo: “No es preocupación, es estar pendientes. Porque forma parte de la proyección del acuerdo. Si ellos para perfeccionarlo tienen que pasar por el directorio y nosotros, por el Congreso; tanto el paso por el directorio como por el Congreso forman parte de elementos esenciales y no accesorios de la negociación. En ese sentido, no es que están preocupados, pero sí ocupados en mirar cómo ocurre”.

Sin embargo, continuó en su lógica de minimizar las críticas del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner al detallar esa intención del organismo de seguir el trámite legislativo. “Eso excede a la renuncia de Máximo, es un tema más general en el punto que está establecido que [el acuerdo] va a pasar por el Congreso”, sostuvo Chodos, que también se refirió a lo que espera de Juntos por el Cambio: “Uno tiene la expectativa de que haya un sector importante de la oposición que entienda que habiendo sido responsables del mayor préstamo en la historia del FMI con la Argentina tengan una responsabilidad social”.

Incluso, vaticinó cómo supone que terminará el conflicto que se desató el viernes -cuando aparecían los primeros gestos de la oposición de un supuesto acompañamiento a la iniciativa oficial- y que aún tiene final abierto. “Mi percepción es que hay un consenso social necesario y un debate social necesario. Y al final del día, la visión general se va a terminar imponiendo y decidiendo lo que la mayoría entiende como menos negativo para la República”, creyó.

“Tampoco me parece que un acuerdo sea algo para festejar, es una tragedia”

En tanto, el representante ante el FMI hizo énfasis en la postura que emerge desde el presidente Alberto Fernández y los sectores de la Casa Rosada que a él responden, cuando sostuvo la “tragedia” de acudir al organismo, pero lo importante de resolver cómo se pagará lo adeudado.

“A mí tampoco me parece que un acuerdo con el Fondo sea algo para festejar. Es una tragedia haber entrado acá. ¿El mejor acuerdo es genial? No, es genial tenerlo y sería mejor no tenerlo porque no tenés que enfrentarlo. Las revisiones trimestrales sería genial no tenerlas, pero ocurrió”, sintetizó.

También habló de la supervisión que hará el staff del FMI en la Argentina, después de que se alcance el arreglo definitivo. “Las revisiones no son sobre la economía argentina, son sobre lo que te comprometés a hacer. Esos son los pasos previos a cada uno de los desembolsos”, comenzó Chodos, que elogió la convergencia a la que llegaron con Guzmán: “Ahí viene la importancia de por qué uno negocia como negocia. Además de conseguir las mejores condiciones para la Argentina, de asegurarse que pueda seguir gastando más en términos reales, tener parámetros cómodos, que uno esté cómodo en sus capacidades de cumplir”.

Bajo esa postura, también expresó: “Si uno firma rápido, a tontas y a locas, cada revisión es un parto. Si uno tiene margen de poder cumplir las revisiones, deberían ser desagradables porque es una tragedia estar metidos con el Fondo. A nadie le gusta este proceso de dos años y medio de revisiones trimestrales, pero dentro de ese marco es clave”.

Por otra parte, Chodos detalló que el paso siguiente es que el staff a cargo del caso argentino evalúe el principio de acuerdo y que después ocurrirá una reunión del directorio del FMI, informal, que no es aprobatoria del programa. Más tarde, intervendrán el Congreso de la Nación y nuevamente el directorio del organismo, para alcanzar -si todas las etapas se cumplen según lo esperado- el arreglo definitivo.

Contra el editorial del Financial Times

Para cerrar, el representante ante el FMI criticó el duro editorial del Financial Times -uno de los diarios financieros más importantes a nivel internacional- donde se planteó un escenario sombrío para la Argentina después de la renuncia de Máximo Kirchner.

“Es parte de ciertos sectores que dicen que la Argentina no va a cumplir. Yo les pregunto: ¿y ustedes aplaudían con dos manos y les parecía cumplible el vencimiento del stand-by anterior, porque iba a haber lluvia de inversores? Ahora, un programa prudente, habiendo crecimiento a más de 10% el año pasado, con capacidad de ejecución, con consolidación fiscal que no viene por ajuste sino por crecimiento, les parece difícil de cumplir”, se quejó Chodos.

“Forma parte de una declaración de intereses de ciertos sectores que les gusta el ajuste por el ajuste, más que por la viabilidad de cumplir nosotros”, concluyó.