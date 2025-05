El secretario de Salud de Trump se reúne con el presidente Milei en la Casa Rosada

Portador de un apellido con referencias demócratas, el secretario de Salud del gobierno de Donald Trump, Robert F. Kennedy (Jr), llegó a las 9.53 a la Casa Rosada.

Se reunirá, según lo previsto, con el presidente Javier Milei, en el punto más alto de una visita de dos días que incluyó e incluirá encuentros con miembros del gabinete nacional, otra muestra de la fuerte sintonía entre ambos gobiernos, expresada en el diálogo entre ambos presidentes, y las visitas al país del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, que estuvo en Balcarce 50 a fines de abril.

“El secretario espera con interés mantener una conversación sustantiva con el presidente Milei sobre cómo avanzar en las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina”, afirmó la embajada de Estados Unidos, hoy conducida por la encargada de Negocios, Abigail Dressel, hasta la llegada del designado embajador de Trump, el empresario Peter Lamelas.

A diferencia de su tío, el ex presidente John Fitgerald Kennedy, y de su padre, el ex fiscal de Estado Robert “Bobby” Kennedy, ambos asesinados de manera trágica y violenta, el funcionario trumpista expresa hoy las ideas disruptivas del presidente republicano en relación a temas complejos como la provisión y efectividad de las vacunas y la pertenencia a la Organización Mundial de la Salud.

“(Kennedy) fue demócrata toda su vida, pero en la década de 2010 se fue distanciando del partido a medida que este se alejaba de sus valores tradicionales. Su ruptura definitiva ocurrió el 9 de octubre de 2023, cuando anunció su candidatura independiente a la presidencia de los Estados Unidos”, recordaron, sobre su vida política, desde la delegación norteamericana en Buenos Aires.

Ayer, en su primer día de reuniones, Kennedy se reunió con su par, Mario Lugones, y también con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Luego de reunirse con el funcionario norteamericano, Lugones emitió un comunicado en el que reiteraba la firme decisión argentina de retirarse de la OMS, como lo anunciara en febrero pasado a través del portavoz Manuel Adorni. Una decisión en línea con una disposición similar firmada por Trump, dos semanas antes del anuncio libertario.

En ese comunicado, el ministro de Salud-que trabaja en la órbita del asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo-expresó: “Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”.

En relación a las vacunas, y a tono con las críticas que el propio Presidente realizara en relación a la estrategia de vacunación de la OMS durante la pandemia, Lugones informó que su ministerio “pondrá el foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, con el objetivo de garantizar que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos”. A modo de aclaración, el ministro aclaró: “Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos”.

“No existe ninguna vacuna que sea segura y efectiva”, expresó Kennedy años atrás, durante la pandemia de Covid, aunque al llegar al gabinete trumpista moderó su discurso.

Luego de la reunión con el Presidente, el funcionario estadounidense, de 71 años, tiene previsto un encuentro con el canciller Gerardo Werthein, en el Palacio San Martín.

Limitaciones

Al igual que lo ocurrido el domingo, en ocasión del Tedeum, se aplicaron antes de la llegada del visitante nuevas restricciones a la circulación de los periodistas en la Casa Rosada, a tono con la resolución publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado.

Por órdenes superiores, la Casa Militar tiene esta mañana vedado el acceso al Patio de las Palmeras, desde dónde puede verse al Presidente, miembros del gabinete, funcionarios o visitantes que ingresan desde la explanada de la calle Rivadavia. Cabe aclarar que la estadía en ese patio permite sólo visualizar a quienes entran y salen, dado que las puertas que comunican el patio con el Salón de los Bustos permanecen cerradas, a menos que el funcionario en cuestión pida abrirlas para dar declaraciones.

Según trascendió de fuentes oficiales, la limitación tiene relación puntual con el traslado del alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, aunque estas restricciones no estuvieron vigentes, por ejemplo, cuando el almirante Holsey entró a la Casa de Gobierno, hace un mes.