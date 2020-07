Investigan si violó la cuarentena un funcionario nacional que tiene coronavirus

Martín Gill, secretario de Obras Públicas Crédito: Twitter

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, confirmó, a través de redes sociales, que dio positivo de Covid-19. "Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para Covid-19. Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo", tuiteó.

En esa red social aclara que estuvo cumpliendo con su rol de trabajador esencial y que circuló con la autorización correspondiente, "de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país".

Esta aclaración se da luego de que al funcionario, que es también intendente de la ciudad cordobesa de Villa María en uso de licencia, se lo investiga por presunta violación de la cuarentena.

En el sitio del Ministerio Público Fiscal de Córdoba se informa: "La Fiscalía de Instrucción de Villa María, a cargo de Juliana Companys, inició actuaciones judiciales con el fin de determinar una eventual sucesión de hechos que podrían ser violatorios de las normas de prevención sanitaria por la pandemia de coronavirus. En primer lugar se intenta precisar si en el domicilio de Carla Gill, (hermana de Martín Gill, actual intendente con uso de licencia y funcionario del gobierno nacional) se realizó el pasado fin de semana un encuentro familiar (festejo de cumpleaños de la madre de los mencionados) con un número superior de asistentes autorizados".

Y agrega: "También, se busca saber fehacientemente si a ese encuentro asistió el mencionado Martín Gill, quien de acuerdo a información que se trata de precisar, habría sido hisopado el viernes de la semana pasada en la municipalidad de Florencio Varela para evaluar si era portador de Covid 19".

Y concluye: "En ese contexto, es que la fiscal Companys se comunicó con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Villa María, a fin de que se tomen las medidas sanitarias correspondientes".