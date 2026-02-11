Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Economía promovió ante operadores la ley para que salgan dólares del colchón
Apenas un día después de haberse publicado el decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal -que pone en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y busca estimular que entren en circulación los dólares que los argentinos tienen “en el colchón”- el Ministerio de Economía armó una reunión explicativa con referentes del mercado local de capitales para explicar la iniciativa y promoverla.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede de esta cartera y al que fueron invitados sólo algunos actores del mercado local de capitales, fue encabezado por el Luis Caputo, que venía ayer de instar a los argentinos a “llevar sus ahorros al banco”, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, lo que da cuenta de la importancia que la cúpula del equipo económico le da a esta nueva ley.
Mayra Mendoza acusó de mentiroso a Diego Santilli y el ministro salió a responderle: “Dato mata relato”
La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de que el funcionario defendiera la reforma laboral impulsada por el Gobierno y atribuyera al kirchnerismo la falta de creación de empleo formal en los últimos años.
El intercambio se desató a partir de una entrevista radial, continuó en redes sociales y escaló más tarde a la pantalla de LN+, donde Santilli retomó el tema en una charla con el periodista Luis Majul. Allí sostuvo que “no se generó un puesto de trabajo neto” durante las gestiones anteriores y afirmó que “dato mata relato”, al insistir con que la precarización laboral no comenzó con la administración actual sino que fue fruto de los gobiernos kirchneristas.
Alejandra Monteoliva, sobre la baja de la edad de imputabilidad: "El delito se ha transformado"
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló en LN+ acerca del proyecto de la baja de la edad de imputabilidad que se tratará en el Congreso este jueves y confirmó que la edad acordada será de 14 años inclusive. Además, explicó por qué impulsó este cambio el Gobierno: “Es un cambio significativo porque desde el Estado no se puede no tener respuesta a una situación tan crítica como la de delitos cometidos por menores. No puede permanecer impune”.
Consideró que de lo contrario “no se puede dar respuesta a las víctimas” y que lo peor es “que un menor que comete un delito vuelva a un ambiente familiar que, en la mayoría de los casos, no es el adecuado, o que quede en una sociedad que no lo contiene”.
En ese sentido, evaluó que “en términos generales, ha habido un cambio de pensamiento y de paradigma. Hay un consenso generalizado de todos los sectores para avanzar en la modificación”. “Los menores que delinquen no son los mismos de hace 10, 20 o 30 años. Las organizaciones criminales se han transformado. El delito se ha transformado. También hay que animarse a tomar decisiones”.
“No solo cambiaron por el tipo de delito, sino por el involucramiento de jóvenes en una actividad temprana. Hay niños que empiezan la carrera delictiva a muy temprana edad por incentivos rápidos o para avanzar en la carrera criminal”, esgrimió la funcionaria.
Caputo anunció un llamado a licitación para rutas interprovinciales
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno llamará a licitación pública nacional e internacional para la “construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones”. El esquema comprende más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará dividido en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), corredores clave para la logística, el transporte de cargas y la conexión con los principales polos productivos y portuarios del país.
Según precisó el funcionario en la red social X, las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008 y apuntan a reemplazar un modelo deficitario por otro sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial. El objetivo, agregó, es modernizar la infraestructura, mejorar el estado de las rutas, fomentar la inversión privada y preservar los recursos del Estado.
Importante 👇— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 10, 2026
✅ RED FEDERAL DE CONCESIONES ETAPA II - B
Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones, que incluye más…
