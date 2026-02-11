Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Apenas un día después de haberse publicado el decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal -que pone en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y busca estimular que entren en circulación los dólares que los argentinos tienen “en el colchón”- el Ministerio de Economía armó una reunión explicativa con referentes del mercado local de capitales para explicar la iniciativa y promoverla.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de esta cartera y al que fueron invitados sólo algunos actores del mercado local de capitales, fue encabezado por el Luis Caputo, que venía ayer de instar a los argentinos a “llevar sus ahorros al banco”, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, lo que da cuenta de la importancia que la cúpula del equipo económico le da a esta nueva ley.