Marcha en contra de la reforma laboral: mapa de cortes y movilizaciones hoy, miércoles 11 de febrero

La Confederación General de Trabajo (CGT) convocó este miércoles a una movilización en los alrededores del Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que será tratado esta tarde por el Senado.

La concentración, que comenzará a las 14, no prevé un palco ni oradores. Además de representantes de la central obrera, de la movilización participarán las dos vertientes de las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), movimientos sociales y el Frente de Izquierda.

La agrupación kirchnerista La Cámpora, en tanto, convocó a sus militantes a marchar desde Montevideo y Rivadavia, mientras que el partido de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), llamó a movilizarse “en defensa de los derechos de los trabajadores” desde la Casa de Madres de Plaza de Mayo, en Yrigoyen 1558.

Noticia en desarrollo