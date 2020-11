Alejo Chornobroff, jefe de Gabinete de Avellaneda y candidato a ocupar el cargo de intendente, fue denunciado por acoso sexual por una militante que pertenecía a su espacio político

LA PLATA.- El sucesor natural de Jorge Ferraresi en Avellaneda, Alejo Chornobroff, jefe de Gabinete del municipio, que encabezó la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones, fue denunciado por acoso sexual por una mujer que militó con él. Samanta Rojas, exmilitante de Nuevo Encuentro, aseguró que hizo dos denuncias contra el funcionario nominado para quedar al frente del Poder Ejecutivo de Avellaneda.

"La denuncia existe. Hay más casos que no denunciaron por miedo", informó el dirigente de Avellaneda Luis Otero (Juntos por el Cambio).

De acuerdo con el relato de la denunciante, Chornobroff la acosó hace un año y medio. "Estuve militando haciendo tareas comunitarias en barrios. Tuve que mudarme hace un año y medio por el acoso de Alejo Chornobroff, Secretario de Juventud, concejal", expresó Rojas en las redes sociales.

"Cada vez que iba a su despacho se me tiraba encima. Me quería tocar. Me mandaba mensajes con insinuaciones. Luego, cuando me mudo por todo el inconveniente que tuve, este chico comienza una persecución hasta mi casa en Longchamps. Me pincha el teléfono. Me espía con las cámaras, me persigue con la policía local. Utiliza los medios y el poder que tiene para perseguirme y no dejarme en paz. No dejarme estudiar. Hasta dijo que no haga la denuncia", afirmó la mujer, que aseguró haber realizado dos denuncias.

Según lo que informó, una de las denuncias la realizó en el juzgado de Garantías 9 de Avellaneda. Ese juzgado estuvo a cargo del juez Luis Carzoglio, ahora en uso de licencia, a la espera de un debate oral en un jury por su desempeño.

Otra, en el juzgado 6 de Lomas de Zamora. "A pesar de las denuncias, nada pasó con el acosador", se quejó la denunciante. El presunto hecho ocurrió cuando Chornobroff se desempeñaba como secretario de Juventud y se perfilaba como precandidato a primer concejal de Unidad Ciudadana.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, es el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Todo indica que su lugar al frente del municipio lo ocupará Alejo Chornobroff Crédito: Jefatura de Gabinete

"Primero hice una denuncia en Avellaneda -dijo Rojas-. Luego en Burzaco, Lomas. En Lomas, la verdad que lamentablemente una de las denuncias cae en Familia. Es algo raro. Porque se para todo en Lomas, porque al caer en Familia ya no se sortea. Entonces toda la denuncia y la perimetral y todo lo que se pidió quedó en la nada."

"Incluso -relató- cuando me toma la declaración a mi (era todo un evento, no me querían tomar la denuncia, tuve que llamar al 114 para que me permitan que la realice) me revictimizan todo el tiempo. Contar todo y que no te crean es horrible", se quejó Rojas, que apuntó también contra Ferraresi por no haber actuado ante la situación.

Alejo Chornobroff es el jefe de Gabinete de Avellaneda

La denunciante aseguró que hay otras mujeres que también fueron víctimas del mismo funcionario.

La respuesta

Chornobroff, de 29 años, habló hoy con Radio Provincia. No respondió a la acusación. Solo relato que el jueves Feraresi le informó que quedaría a cargo del poder Ejecutivo municipal.

Desde la municipalidad local se informó: "La causa esa nunca prosperó. Tuvo más desarrollo mediático que judicial. Nunca se aportaron pruebas. Los testimonios jamás de comprobaron. Y fue archivada".

Voceros de la dirección de prensa de Avellaneda dijeron: "La denuncia no es seria, por eso nunca avanzó. Y se archivó sin un sólo testimonio. Ni una sola prueba".

