Qué pasó entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato en el Congreso

Dos diputados del Pro, Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, protagonizaron una fuerte discusión este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. El episodio ocurrió durante el debate sobre los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, una sesión que expuso la crisis interna que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri.

Por qué se pelearon Cristian Ritondo y Silvia Lospenatto

La confrontación directa entre ambos legisladores se produjo después del discurso de Lospennato. En un tono elevado, Ritondo se dio vuelta desde su banca para increparla y le recriminó su indisciplina frente a la decisión conjunta del bloque de respaldar los vetos de Milei.

El jefe de la bancada le manifestó que estaba “cansado” de su actitud y cuestionó que se quejara de las críticas de otros colegas cuando ella actuaba con autonomía.

Silvia Lospennato se diferenció de la mayoría de su bloque al votar contra los vetos presidenciales Soledad Aznarez

La discusión escaló en intensidad. El diputado Fernando Iglesias, también involucrado en el debate previo, le pedía a Lospennato: “Calmate”. Al mismo tiempo, las legisladoras Silvana Giudici y Martín Maquieyra intervinieron para intentar apaciguar a Ritondo. El intercambio dejó en evidencia las tensiones existentes dentro del bloque.

Cuál fue el origen de la discusión

El diputado Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Macri, apuntó contra los legisladores del Pro que, como Lospennato, votaban en sintonía con el kirchnerismo. Finocchiaro sugirió que el Congreso debería adoptar un sistema de “gradas enfrentadas” como el parlamento inglés. “Así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”, expresó.

"No te voy a permitir que me digas kirchnerista", le advirtió Lospennato a Finocchiaro MARCOS BRINDICCI

Lospennato, sentada a menos de un metro, escuchó la intervención. Cuando llegó su turno, tomó la palabra y remarcó las diferencias internas: “Es una buena oportunidad hablar después de otro compañero de bloque para mostrar que no siempre todos pensamos lo mismo”.

Finalizado su discurso, la diputada se acercó a Finocchiaro y a Iglesias para reprocharles sus dichos. En particular, le advirtió a Finocchiaro que no podía calificarla de “kirchnerista” por su postura. “No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés”, le dijo. Fue en ese preciso instante cuando Ritondo intervino y comenzó la discusión principal.

Horas después del tenso episodio en el recinto, el conflicto sumó un capítulo administrativo. El diputado Fernando Iglesias presentó una nota formal dirigida a Cristian Ritondo, como presidente del bloque.

Fernando Iglesias presentó una nota formal ante la presidencia del bloque por el episodio

En el escrito, Iglesias acusó a Lospennato de haberle dirigido una frase intimidatoria durante la discusión. Según la presentación, la diputada le dijo: “Sos un provocador y ojalá que la gente te lo haga notar en la calle”.

Qué se votaba en la sesión

El Congreso debatió este miércoles los vetos que el presidente Javier Milei impuso a dos leyes de alto impacto social: el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. El rechazo de la Cámara de Diputados a ambas decisiones presidenciales significó un duro revés político para el Gobierno.

Silvia Lospennato, quien en diciembre asumirá una banca en la Legislatura porteña, ya había anticipado su postura contraria a la Casa Rosada en estos temas. Su voto se diferenció de la mayoría de su bancada, que había decidido acompañar la postura del oficialismo. Esta posición se alinea con sus críticas previas al Gobierno, como las que formuló por la caída del proyecto de ficha limpia en el Senado, una postura que le valió cuestionamientos del propio Milei.

