El texto que recibió Scott Bessent sobre la Argentina, el enojo rural y las críticas en EE.UU.

La decisión del gobierno de Donald Trump de ofrecer un salvataje financiero al presidente Javier Milei abrió una grieta en los Estados Unidos. A las críticas de dirigentes del Partido Demócrata se sumaron reclamos del sector rural. Argumentan que, mientras Trump ayuda a Milei, la Argentina bajó las retenciones a la soja y aumentó sus ventas a China a costa de los productores norteamericanos.

El martes, durante el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió un mensaje privado de texto con una queja por la baja de retenciones en la Argentina.

Scott Bessent junto al presidente Javier Milei, quien recibió el Premio Ciudadano Global del Consejo Atlántico 2025 KENA BETANCUR� - AFP�

“Ayer rescatamos a la Argentina y, a cambio, la Argentina eliminó los aranceles a las exportaciones de granos, lo que redujo su precio y vendió una gran cantidad de soja a China, en un momento en que normalmente estaríamos vendiéndole. Debido a esto, los precios de la soja siguen bajando. Esto le da a China más influencia sobre nosotros”, decía el mensaje, que reproducía un tuit de Ben Scholl, comerciante de granos estadounidense.

China is up to 20 cargoes of Argentine soybeans while we are busy bailing out Argentina. They think you are stupid. https://t.co/CgFfvdVkw4 — Ben Scholl (@ottoscholl) September 24, 2025

Si bien no es posible precisar el remitente de aquel texto, en la pantalla del celular del funcionario se alcanzan a ver las letras BR, que coinciden con las iniciales del nombre de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins. Tras enviarle los reclamos, el remitente le pide a Bessent, quien tuvo un papel central en las negociaciones por el salvataje a Milei, hacer una llamada más tarde.

Brooke Rollins, responsable del área de Agricultura de los Estados Unidos Manuel Balce Ceneta� - AP�

Esta semana, tras el anuncio de la asistencia norteamericana, Milei dispuso una baja de las retenciones al agro, que se extendió durante apenas tres días hasta alcanzar el cupo fijado. La decisión despertó críticas entre la oposición nacional, pero extendió el malestar hasta Estados Unidos, donde productores denuncian que el alivio impositivo reduce la rentabilidad del sector rural norteamericano.

Argentina es el tercer principal productor de soja del mundo, detrás de Brasil y los Estados Unidos.

El descontento tensiona aún más la relación entre el sector agropecuario norteamericano y el gobierno de Trump, que vendría demorando la asistencia para los productores. Sucede que, la Asociación Americana de Soja viene presionando desde hace tiempo para obtener apoyo económico para los agricultores.

“Los precios de la soja en Estados Unidos están cayendo; la cosecha está en marcha; y los agricultores leen titulares que no hablan de asegurar un acuerdo comercial con China, sino de que el gobierno estadounidense está extendiendo 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina”, dijo Caleb Ragland, presidente de la entidad agrícola, en un reciente artículo de The New York Times.

Noticia en desarrollo