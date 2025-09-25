en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El ministro de Seguridad bonaerense dio detalles del caso del triple crimen y dijo que el asesinato fue transmitido por redes sociales
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio detalles este miércoles por la noche sobre el avance de la investigación en torno al triple crimen en Florencio Varela, contó cómo se produjeron los asesinatos y afirmó que la escena fue transmitida por redes sociales, en un claro mensaje que involucra a una banda narco.
LA NACION
