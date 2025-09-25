Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio detalles este miércoles por la noche sobre el avance de la investigación en torno al triple crimen en Florencio Varela, contó cómo se produjeron los asesinatos y afirmó que la escena fue transmitida por redes sociales, en un claro mensaje que involucra a una banda narco.