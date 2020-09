El noticiero de la Televisión Pública Argentina informó que la Corte "no habría llegado a ningún acuerdo"; pero minutos después se confirmó el fallo unánime sobre el per saltum

El videograph de la Televisión Pública Argentina a las 13.30 de este martes parecía más una expresión de deseo de la Casa Rosada que una información contrastada. "No habría acuerdo". El informe en vivo del noticiero del canal desde el Palacio de Tribunales daba cuenta de un supuesto desacuerdo entre los jueces de la Corte Suprema sobre el per saltum presentado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi .

El tema fue abordado en un segmento de 6 minutos de duración, posteado casi de inmediato en las redes sociales de la señal, con el título "La Corte no habría llegado a un acuerdo".

Menos de media hora después se confirmó la información que impactó en la agenda política del país: por unanimidad, los cinco integrantes del máximo tribunal del país aceptaron tomar el caso de los jueces desplazados por un decreto del presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, hasta minutos antes el canal oficial insistía con el inminente fracaso de la estrategia legal de Bruglia y Bertuzzi. Después del informe desde el lugar, el periodista Fernando Fraquelli indicó: "Lo cierto es que no había buen clima en la reunión". El graph reforzaba entonces la idea: "La Corte no habría llegado a ningún acuerdo".

"Tanto (Ricardo) Lorenzetti como (Horacio) Rosatti preferían quedarse en Santa Fe. El clima del cuarto piso no fue el mejor para esta reunión. Porque interpretaron los magistrados que hubo una decisión casi unilateral de Carlos Rosenkrantz", continuó Fraquelli.

El fallo se conoció apenas cinco minutos después de la finalización del segmento de noticias de la TV Pública Argentina, el canal que conduce Rosario Lufrano. La Corte Suprema le puso un freno al Gobierno y suspendió los traslados de los camaristas Bertuzzi y Bruglia al aceptarles un recurso de per saltum. También ordenó al Consejo de la Magistratura que no avance en el proceso de cubrir sus vacantes.

En su voto particular, el juez Rosenkrantz argumentó que el caso revestía una gravedad institucional "inusitada" y añadió: "La cuestión a decidir no se reduce únicamente a si un determinado traslado de jueces resulta constitucionalmente válido o no. Si así fuera, sería muy dudoso que se justificase la intervención de esta Corte saltando las instancias normales de decisión. Por el contrario, y más fundamentalmente, esta causa también versa acerca de la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante de número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados".

Se espera que en los próximos días el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

