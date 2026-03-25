El video completo: qué dijo Manuel Adorni en la conferencia de prensa

En una conferencia de prensa marcada por la tensión y el tono confrontativo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió un silencio de casi dos meses para responder sobre los diversos cuestionamientos que pesan sobre su gestión, sus viajes familiares en aviones privados y la composición de su patrimonio. Acompañado por figuras clave del Gobierno, como Santiago Caputo y varios ministros, el funcionario se escudó en las causas judiciales vigentes para eludir explicaciones detalladas sobre los hechos que son objeto de denuncias penales.

El eje central de su descargo fue la defensa de su vida privada. Ante las consultas sobre el financiamiento de sus traslados y la propiedad de ciertos bienes inmuebles, Adorni sostuvo que sus ingresos derivan de sus 25 años de trayectoria en el sector privado y cuestionó la legitimidad de las preguntas periodísticas. “Sos apenas un periodista, no un juez. No tenés por qué juzgar lo que hago con mi dinero”, sentenció el vocero presidencial.

En su conferencia de prensa Adorni confrontó a los periodistas Presidencia

Durante su alocución, el funcionario dejó una serie de definiciones contundentes sobre los temas que dominan la agenda mediática y judicial:

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”.

“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque podría entorpecer lo que está en trámite”.

“Con respecto a la casa de Martínez, es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno”.

“El viaje a Punta del Este fue estrictamente personal; pagué mi proporcional y se terminó. La dádiva existe si hubiera sido un regalo, pero yo lo pagué”.

“Todo es parte de una operación. Soy uno más en esta filita de ataques que recibimos”.

“Mi patrimonio debe cotejarse con mi declaración jurada; lo que no figura es porque el plazo legal para la presentación todavía no está vencido”.

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

El jefe de Gabinete fue particularmente duro con el periodismo, acusando a los trabajadores de prensa de mentir sobre el respaldo político que recibe dentro del oficialismo. Aseguró que las versiones sobre una supuesta falta de apoyo del gabinete son falsas y exigió disculpas públicas, manteniendo un cruce verbal que culminó con su retiro abrupto de la sala. Además de las controversias personales, intentó desviar el foco hacia la agenda gubernamental, destacando el envío de un paquete de leyes al Congreso y la postulación de magistrados para cubrir vacantes judiciales.

La Justicia, mientras tanto, continúa analizando los expedientes a cargo de los jueces Ariel Lijo y María Servini. Las investigaciones se centran en el uso del avión presidencial para traslados de su esposa a Nueva York y el financiamiento de vuelos privados a Punta del Este, cuyas facturas vinculan a proveedores del Estado. Adorni cerró su exposición reiterando su voluntad de no interferir en el proceso judicial, mientras enfrenta una presión pública sin precedentes desde su llegada a la Casa Rosada.

El video completo de la conferencia:

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA