El voto en La Matanza: demoras para abrir las mesas, tranquilidad en zonas calientes y muy poco clima

Fue el distrito donde el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza eligieron para lanzar la campaña electoral. En el corazón peronista y kirchnerista del conurbano bonaerense, La Matanza, la elección comenzó con demoras en abrir las mesas por faltas de autoridades, mucha tranquilidad, sin inconvenientes y “poco clima”.

“Ojalá sea una votación donde haya mucha participación, situación que no ocurrió en elecciones anteriores”, dijo a LA NACION Alan Pozo, un profesor de Química de 30 años, mientras hacía la fila para votar en la Escuela de Enseñanza Primaria N° 132 Tierra del Fuego, en Isidro Casanova, situada a menos de 300 metros del asentamiento Puerta de Hierro, una zona caliente del narcomenudeo.

Todo se demoró en la Escuela 923 Mariano Moreno de Villa Celina Santiago Filipuzzi

En la misma escuela votó, junto con sus hermanos, Micaela Pintar, una contadora pública de 31 años. “No voto con demasiadas expectativas, pero creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Es nuestra oportunidad y derecho como ciudadanos para tratar de que la Argentina salga adelante”, sostuvo la joven.

La jornada electoral, como en otras zonas del conurbano, había empezado con muchas demoras en la apertura de las mesas por la falta de autoridades.

En el Jardín de Infantes N° 923 Mariano Moreno, en Villa Celina, no se abrieron las mesas hasta las 10. A las 8 había llegado un solo presidente de mesa. Sin autoridades, tuvieron que designar a los primeros votantes como presidentes de mesa.

“Vine temprano pensando que votaba rápido. Pero me dicen que no puedo votar porque no hay autoridades. Tenemos que esperar”, dijo a LA NACION Teodora Colman. Eran las 9.30 y ella la primera de la fila para poder emitir su voto. Había viajado desde San Justo hasta Villa Celina para emitir su voto.

Buscando autoridades

Nelson Condorí tiene 36 años. A las 8 en punto ya estaba en la puerta del jardín de infantes para votar. “Llegué temprano y me dijeron que estaban buscando autoridades. Me había elegido, pero después me sacaron”, dijo.

El Jardín de Infantes N° 923 Mariano Moreno está a solo 15 cuadras de uno de los accesos del asentamiento Las Achiras, el lugar donde el presidente Milei, la ministra Patricia Bullrich, el diputado José Luis Espert, candidatos a legisladores como Diego Valenzuela, y sus aliados de Pro Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo se sacaron la foto con un cartel con la leyenda “Kirchnerismo Nunca Más”, el día que lanzaron la campaña para las elecciones legislativas, el 8 de agosto pasado.

Una situación similar a lo que sucedió en el jardín de infantes también ocurrió en la Escuela Técnica N°9 Ara General Manuel Belgrano, donde faltaron las autoridades de las tres mesas donde deben votar 1050 personas. A las 10.30 solo habían votado 50 personas.

“Los primeros votantes que llegaron fueron designados presidentes de mesa. Una señora dijo ‘vine a las 9 a propósito, pensando que estaba abierta y ahora me tengo que quedar todo el día’. La mañana viene muy tranquila”, dijo a LA NACION Marilina Goicochea, delegada electoral.

Al mediodía, en algunas escuelas el movimiento de votantes comenzaba a ser mayor.