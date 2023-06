Elecciones 2023. Berni trató de “burro” a Alberto Fernández y aseguró que traicionó a Scioli

escuchar

Luego del acto que encabezó ayer Cristina Kirchner junto a Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria (UP) de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), se multiplican las cruces dentro del oficialismo. Este martes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en declaraciones radiales trató de traidor y “burro” al presidente Alberto Fernández porque, para él “fue el arquitecto de este enchastre” al haber impulsado una lista propia encabezada por el embajador ante Brasil, Daniel Scioli.

“Soy parte de una construcción política que aspira a ganar las elecciones porque lo necesita el país, no lo necesita el espacio político”, dijo esta mañana Berni en diálogo con Radio 10. En ese sentido, el funcionario bonaerense apuntó contra todos los demás espacios políticos porque “lo único que plantean es el ajuste”.

En cuanto al binomio presidencial que presentó UP, Berni sostuvo que “la Argentina necesita hombres de acción, no necesita patoteros mediáticos. Necesita hombres de entrega, de vocación y, por sobre todas las cosas, que tengan un gran conocimiento del Estado y me parece que nuestra fórmula refleja estas características que son imprescindibles para la Argentina y el futuro que viene”.

Cuando fue consultado por los heridos que dejaron los cambios de las listas para las PASO, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense respondió: “Creo que hubo un solo herido y que fue por el maltrato que tuvo el Presidente con el que fue candidato de su lista, que fue Scioli. Mi abuela diría: ‘¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?’”.

“No esperaba otra cosa de este gobierno”

Sobre sus reiteradas críticas a Alberto Fernández, Berni dijo: “Yo fui crítico desde el primer día y no esperaba más que otra cosa de este gobierno, por lo tanto no me sorprende. Lo dije cuando lo tenía que decir. Lo dije cuando el Presidente tenía el 90% de imagen positiva. Lo dije cuando todos los días pedían mi renuncia siendo el ministro de una provincia que es Nación dependiente”.

Sobre este punto, agregó: “Yo nunca especulé con mi lugar y dije todo lo que tenía que decir porque estaba convencido de que este presidente iba a terminar así, en absoluta soledad. Lo abandonaron todos”.

Luego Berni se refirió a las PASO y las calificó como “un elemento ordenador”, aunque crítico al sector del oficialismos que responde a Fernández porque “intentaron por todos los mecanismos ir a una PASO y a último momento les soltaron la mano a sus propios candidatos y hubo dos sobrevivientes que lo único que les interesaba era estar en una lista”. Al ser consultado si hablaba de Victoria Tolosa Paz y de Santiago Cafiero, el ministro bonaerense respondió: “Hablo del Presidente, que fue el arquitecto de todo este enchastre que hicieron a último momento”.

El funcionario del gobierno de Axel Kicillof enfatizó su crítica al Presidente y sostuvo que “si usted tiene una convicción, esa convicción la ejecuta gane o pierda. No puede a último momento hacer los papelones que hizo. Una persona gana o pierde, lo que no hace es traicionar a quien en su momento fue su candidato”.

Por último, Berni afirmó que va a militar la fórmula encabezada por Massa que es secundado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Además, destacó la “honorabilidad” de Scioli: “Reivindico el honor de haber bajado cualquier tipo de pretensión en aras de la construcción de la unidad sin pedir nada a cambio. Me parece que tiene el reconocimiento de todos los compañeros y eso, para cualquier militante, es el mayor de todos los reconocimientos”.

LA NACION