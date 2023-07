Elecciones 2023: el presidente de Pro le pidió a Larreta que explique por qué apoya a Pullaro

escuchar

En el marco de las acusaciones que la precandidata a gobernadora Carolina Losada propinó a su competidor interno, Maximiliano Pullaro -a quien apuntó por supuestos vínculos con el narcotráfico-, la campaña electoral en Santa Fe sube de tono. La carrera electoral hoy se tensó aún más cuando su compañero a vice, el titular de Pro, Federico Angelini, le pidió explicaciones al presidenciable de esa fuerza Horacio Rodríguez Larreta por apoyar la postulación de quien fue exministro de Seguridad de la provincia.

Tras reiterar que existen audios de Pullaro en diálogo con un policía que luego terminó preso por su relación con bandas criminales, Angelini fue consultado en Radio Futuröck sobre el respaldo que el jefe de Gobierno porteño le da al precandidato radical denostado por él y Losada. “Horacio es el que tiene que explicar eso”, indicó Angelini, que en esa línea también dijo: “Eso lo debería explicar más Horacio que yo, no tengo por qué explicar eso. Soy parte interesada y hablaría muy mal de mí si emito una opinión”.

En Santa Fe, Rodríguez Larreta ubicó como ladera de Pullaro a Gisela Scaglia, una dirigente de su riñón; y tanto él como hasta su novia, Milagros Maylin, activaron recorridas por la provincia para intentar que el exministro gane la interna frente a la periodista.

De las huestes de Patricia Bullrich, Angelini planteó sin embargo que la estrategia de Rodríguez Larreta es “como siempre, ir fuerte al medio”, y precisó: “También felicitó a Carolina cuando ella decidió ser candidata a gobernadora; un poquito de un lado y un poquito del otro”.

Convencido, en tanto, de que es Pullaro el que debe contar cómo se dieron algunas situaciones en la provincia, el alfil rosarino y compañero de Losada aseguró: “Hay audios concretos en donde está Maximiliano Pullaro llamando a un policía, diciendo que se anote en un concurso, que él le va a pasar las preguntas para que apruebe y de esa manera sea general de las fuerzas de seguridad. Y después, al poco tiempo, ese policía termina preso por corrupción. Es [Alejandro] Druetta, que era rango medio-bajo antes de que Pullaro fuera ministro y termina siendo jefe de Drogas Peligrosas. Hoy está preso por narcotráfico”. En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario condenó a ese agente a diez años de prisión por narcotráfico.

“¿Te animás a pasar el audio? Un audio que ha estado por distintos programas y que increíblemente en los últimos tres meses nadie se anima a pasar. Evidentemente hay un poder muy fuerte en Santa Fe para que el statu quo siga estando”, protestó Angelini.

Por otra parte, se quejó de que en 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, quisieron intervenir la Policía de Santa Fe, hubo reticencias “ideológicas” de quien era titular del socialismo santafesino, Antonio Bonfatti. “Todos sabemos que el mayor nivel de asesinatos y muertos después del gobierno de [Omar] Perotti fue cuando gobernó Bonfatti, que casualmente apoya a Pullaro como gobernador”, refirió el postulante a vice.

Asimismo, el dirigente aseguró que el exministro de Seguridad santafesino gasta un millón de pesos diarios para hacer campaña contra Losada . “Vos abrís una página de YouTube en Santa Fe y automáticamente te aparece una campaña negativa financiada”, dijo, y deslizó: “Sería interesante empezar a investigar de dónde salen esos fondos”.

Entonces, Angelini manifestó que es necesario “tener las manos libres y compromiso absoluto” para revertir la violenta situación que atraviesan los rosarinos. “Losada dice que Pullaro tiene que explicar determinados aspectos y que, hasta que no explique esas acciones que sucedieron mientras él fue ministro de Seguridad, no puede sumarlo a un equipo. Me sorprende la poca capacidad de asombro o cómo hemos perdido la capacidad de asombro en la sociedad para minimizar determinadas cosas”, enfatizó.

